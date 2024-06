Após vitória do Paysandu na Série B, Hélio dos Anjos destaca atuação de Val Soares: 'Mudou o jogo'

O Paysandu finalmente venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o América-MG, em casa, o Bicola fez 2 a 0 e conquistou a primeira vitória na competição após oito rodadas. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador Hélio dos Anjos comemorou o resultado e destacou a atuação do meia Val Soares, autor de um dos gols do time bicolor.

O jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo e deu mais gás e movimentação para o time. Além disso, foi Val Soares quem abriu o placar, marcando, assim, o primeiro gol a camisa do Paysandu. Na coletiva, Hélio dos Anjos elogiou o desempenho do jogador e reconheceu que ele foi fundamental para o resultado da partida.

"Ninguém está falando que [teve] um herói, mas no conjunto da obra, a grande atuação foi a do Val [Soares] no segundo tempo. Eu acho que o Val mudou o jogo. Ele fez a bola correr, foi feliz com aquele gol, estava precisando. [Curiosamente], no comprimento de vestiário de saída, o Diogo falou para o Val 'hoje é dia de um golzinho' e ele acabou acontecendo", destacou o treinador.

Além de Val Soares, o atacante Esli García também deixou o dele. No final do jogo, o Paysandu ainda teve a chance de fazer um placar maior, mas, Nicolas acabou perdendo um pênalti e o duelo terminou 2 a 0 para o Papão.

Mesmo com o pênalti perdido, Hélio dos Anjos ressaltou que a jogada que terminou na marcação deve ser o "retrato" do Paysandu nos jogos: marcação forte, linha alta e atitude.

"O retrato do time do Paysandu é a jogada do pênalti: nos 40 minutos do segundo tempo, marcamos pressão dentro da pequena área, roubamos a bola dentro da grande área do adversário. Nós vamos jogar sempre assim", afirmou o treinador.

Após a primeira vitória, o Bicola chegou a oito pontos e saiu da zona de rebaixamento. Agora, a equipe bicolor ocupa a 16º posição na tabela e respira na Segundona.