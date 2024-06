Após 1ª vitória do Paysandu, Hélio fala em campeonato seguro e faz pedido: 'Não duvidem desse grupo'

Finalmente veio a primeira vitória na Série B! O Paysandu com um ótimo futebol, sobretudo no segundo tempo, venceu o América Mineiro por 2 a 0 na Curuzu e saiu da zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Val Soares e Eslí Garcia. Agora o Papão possui 8 pontos e ocupa a 16ª posição.

PRIMEIRA VITÓRIA E UM CAMPEONATO SEGURO

O técnico Hélio dos Anjos concedeu entrevista coletiva após a partida e o assunto não poderia ser outro: A primeira vitória na Série B. O técnico foi além e afirmou que a equipe vai sofrer, mas tem cacife para uma competição tranquila. “A gente precisava disso. Eu também queria ganhar. Eu também me auto pressionava a ganhar. Só peço uma coisa, não duvidem desse grupo, não duvidem da capacidade de trabalho do Paysandu. Nós temos cacife para fazer um campeonato seguro, mas é uma competição que vamos sofrer. Hoje sofremos no primeiro tempo. Vamos sofrer, mas sempre vamos estar fortes. Hoje já temos menos gols tomados que jogos feitos”, ressaltou.

ESTILO DE JOGO

Hélio destacou também a forma de jogar do Paysandu. Para o comandante bicolor, quem for batalhar contra o Papão vai sofrer. “Se sair pro embate com a gente, vai sofrer aqui dentro. Vai sofrer fora de casa também. O retrato do time do Paysandu é a jogada do pênalti. Quarenta e tantos minutos do segundo tempo, nós marcamos pressão dentro da área do adversário. Nós vamos jogar sempre assim. Vão falar de linha alta. Mas esse modelo de jogo em 11 meses e cinco dias já deu títulos e acesso pro clube, além de uma condição de enfrentamento em uma competição dificílima”, afirmou.

ATLETAS EM EVOLUÇÃO

Com uma ótima apresentação da equipe, naturalmente algumas peças se destacaram. Na coletiva, o treinador bicolor citou os nomes de alguns jogadores, mas garantiu que o momento também é de pé no chão. “Ser grande aqui no Paysandu é dar lastro para o jogador. Estou muito feliz com o momento do João, do Edílson. O Wanderson, ele é isso aí. Faz o adversário sentir dor. Então tem muitos pontos positivos, mas também não tem festa, vai ser um campeonato sofrido”, enfatizou.

HOMENAGEM

Antes da bola rolar, o técnico Hélio dos Anjos foi homenageado pelo clube com um quadro por conta da marca de 100 jogos no comando técnico da equipe bicolor alcançada na partida contra o Guarani-SP.

Hélio é um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada, o Papão viaja até Recife-PE, para encarar o Sport-PE, na Arena Pernambuco. A partida acontecerá na segunda-feira (10), às 21h30.