Paysandu derrota o América-MG com dois golaços e alcança primeira vitória na Série B

O Paysandu, enfim, desencantou na Série B. Diante do então invicto América-MG, os bicolorers lavaram a alma após enfiar dois gols na equipe mineira, garantindo a primeira vitória na Série B, pelo placar de 2 a 0. Val Soares e Esli Garcia levaram a torcida ao delírio, marcando dois belos gols na etapa complementar. A vitória tirou a equipe da zona de rebaixamento e agora ocupa a 16ª posição, com oito pontos. Na próxima rodada, os bicolores enfrentam o Sport, na Arena Pernambuco.

O primeiro momento de perigo da partida assustou a Fiel Bicolor, colocando o time numa posição de risco extremo aos dois minutos. Em uma jogada de ataque, o América ganhou escanteio e, após a cobrança, a bola sobrou para Daniel Borges, que efetuou o chute de fora da área, rebatido por Matheus Nogueira. A bola sobrou nos pés de Alê, mas o chute à queima roupa atingiu o travessão do bicola, para o desespero dos bicolores. A resposta do Papão veio em uma sequência de três escanteios. No último, o arremate de Esli Garcia voou por cima da arquibancada da Curuzu.

Em linhas gerais, o América começou nitidamente mais à vontade, trocando passes rápidos pelas laterais, invadindo a área bicolor com muita constância, enquanto o trio de ataque permanecia mais engessado dada a falta de domínio da bola no meio-campo. Aos 16, Juninho conseguiu boa roubada de bola e tentou o cruzamento baixo para o interior da área, mas a defesa do Coelho estava bem posicionada. Juninho teve outra boa chance, mas a bola acabou recuada até Wesley Fraga, que tentou a ligação aérea com Edinho, invocando a fúria da torcida com o passe errado.

A evolução ofensiva do time bicolor caminhava devagar. Juninho se tornou o jogador mais regular em campo, ajudando na criação, que ainda estava fora de sintonia com o ataque, principalmente Nicolas, bastante isolado em campo. Aos 25, Edílson avançou em profundidade e levantou a bola na grande área para o arremate de bicicleta de Esli Garcia. A bola passou perto. A maior parte dos ataques eram provenientes da direita. Juninho e Edinho armaram outra boa jogada em seguida, mas no cruzamento do meia, a redonda passou direto para a linha de fundo. Dois minutos depois a cena se repetiu, mas no furo de Nicolas, João Vieira dominou, ajeitou bonito e chutou com perigo.

A pressão bicolor surpreendeu a defesa do América, que por pouco não se confunde em um lance inusitado. Aos 29, o América ganhou tiro de meta, mas antes da cobrança um gandula colocou outra bola em jogo. O goleiro Dalberson foi tirar a segunda e o zagueiro acabou cobrando o lance, chamando a marcação de Nicolas, que quase fez um gol achado. A partida contou ainda com uma certa confusão do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, que em alguns momentos perdeu o controle e por isso foi vaiado pela torcida. Na reta final do primeiro tempo as ações ficaram equilibradas, com o Paysandu mais ofensivo, revertendo o panorama inicial.

O América ainda perdeu Alê, que se machucou em lance dividido com Wesley Fraga e precisou sair de campo com a cabeça enfaixada. No lugar dele entrou Felipe Amaral, enquanto o Paysandu seguiu com o defensor para a reprovação da torcida. Aos 43, Fabinho finalizou com perigo, provocando boa defesa de Matheus Nogueira. O último lance de perigo na etapa inicial foi o chute de Adyson, que resvalou no travessão, decretando o fim do primeiro tempo.

2º tempo

Na primeira boa oportunidade do segundo tempo ,Val Soares, que havia entrado no lugar de Wesley, cruzou na medida para o cabeceio de Nicolas, passando muito perto da trave do América. A entrada do volante no time deu uma guinada significativa na equipe, sendo ele responsável por acabar com a agonia do torcedor. Aos 14, Val recebeu no meio do campo adversário e mandou um torpedo a longa distância, pegando o arqueiro desprevenido e abrindo o placar na Curuzu. O primeiro gol do bicola simplesmente acordou o time e nove minutos depois veio o segundo, com Esli Garcia em boa jogada individual pela esquerda da grande área. Depois de limpar o zagueiro, o atacante meteu no canto oposto, ampliando em favor do Papão.

As mudanças do segundo tempo deixaram o jogo mais dinâmico, com visível vantagem bicolor, tanto na troca de passes, quanto nas finalizações e posse de bola. No Papão entraram Robinho, Jean Dias e Ruan Ribeiro nos lugares de Juninho, Esli e Edinho, respectivamente. Com o time mais ofensivo, Nicolas passou a aparecer. Aos 41, Robinho achou Nicolas livre na área. O atacante entrou e acabou derrubado. O árbitro marcou a penalidade e o próprio Nicolas cobrou, mas o tiro foi tão ruim que Dalberson defendeu sem problemas. A última chance do jogo aconteceu em cobrança de falta de Benitez, na grande área bicolor, mas a zaga afastou o perigo e o árbitro decretou, enfim, a primeira vitória bicolor na Série B.

Ficha Técnica

Data: 04/06/2024

Hora: 21h30

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, João Vieira (Netinho), Wesley Fraga (Val Soares), Juninho (Robinho), Esli Garcia (Jean Dias), Edinho (Ruan Ribeiro) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.

América-MG: Dalberson, Daniel Borges, Ricardo Silva (Júlio), Éder, Marlon, Alê (Felipe Amaral), Juninho, Moisés (Benitez), Fabinho (Vitor Jacaré), Adyson (Felipe Azevedo) e Renato Marques (Brenner).

Técnico: Cauan de Almeida.