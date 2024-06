Paysandu presta homenagem a funcionários após conquista do tetracampeonato da Copa Verde

A diretoria do Paysandu resolveu festejar a conquista do tetracampeonato da Copa Verde junto àqueles que trabalham nos bastidores para o sucesso do futebol, que só em 2024 já levantou duas taças importantes: o Parazão e a Copa Verde. Na tarde desta segunda-feira (3), cerca de 50 colaboradores lotados na Curuzu e sede social participaram de um momento especial em reconhecimento ao trabalho desempenhado no clube, com direito a sessão de fotos e parabéns do elenco e comissão técnica.

O festejo realizado na Curuzu foi realizado de forma surpresa. Inicialmente, os funcionários foram convocados para uma sessão de fotos com o troféu da Copa Verde, mas ao chegarem no gramado, foram recepcionados pela comissão técnica e jogadores, iniciando ali um grande momento de emoção e gratidão por todo trabalho desenvolvido diariamente em todos os setores que compõem o universo bicolor.

Após as fotos, o CEO do Paysandu, André Alves, conversou com os funcionários e destacou o papel fundamental de cada um nas conquistas do clube, bem como o empenho diário para tornar o futebol bicolor viável e um case de sucesso na região norte. "O clube entende que esses funcionários foram fundamentais para a conquista do tetracampeonato, cada um na sua função, na sua área", destaca o comunicado enviado pelo clube.