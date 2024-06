Após lesão, Robinho busca condicionamento físico e projeta Paysandu na Série B: 'Quero subir'

"Eu não vim para Belém para passear". Foi com essa frase que o meia Robinho iniciou a entrevista coletiva neste domingo (2), a primeira dele após o título da Copa Verde. Recuperado de lesão, mas ainda não 100% fisicamente, o jogador disse que o Paysandu está no caminho certo em busca por mais conquistas nesta temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Quando eu vim para Belém, eu aceitei o desafio. O clube sabia que seria exigente com estrutura, contratações e tudo foi muito bem atendido. Na minha primeira coletiva aqui eu disse que meu objetivo era devolver o time para Série A. Ainda trabalho para isso, tanto que conseguimos ser campeões em duas oportunidades neste ano. Mas, o meu foco é a Série B. Quero muito subir", disse Robinho.

VEJA MAIS

O meia chegou no Papão na metade de 2023 e, desde então, tem sido uma das principais referências técnicas da equipe. Com a camisa alviceleste, o jogador tem 34 partidas disputadas e dois gols marcados. Apesar dos bons números, Robinho ficou mais de um mês longe dos gramados, por lesão na panturrilha.

Recuperado, o meia disse que luta para recuperar condicionamento físico. Na última partida do Papão, diante do Vila Nova-GO, pelo duelo de volta da final da Copa Verde, o jogador teve a oportunidade de estar em campo por 30 minutos. Apesar do curto período, Robinho diz que já voltou a sentir os benefícios do entrosamento da equipe bicolor.

"Eu até poderia ter antecipado a minha volta para o jogo contra o Guarani-SP, mas quis me preservar para o segundo jogo da final. Na hora que entrei no jogo, a partida estava mais fácil, porque tínhamos o resultado favorável e havia mais espaço em campo. Trabalhei bem com o Vinícius (Leite) e o Edinho, coloquei eles em condição de gol e tenho certeza que no decorrer da Série B vão sair mais gols e assistências", afirmou.

Robinho deve estar entre os relacionados para o próximo compromisso bicolor pela Série B. Na próxima terça-feira (4), o Bicola encara o América-MG, na Curuzu, pela oitava rodada. A partida, que será disputada às 21h30, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.