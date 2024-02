Robinho comemora nascimento da filha e retorno ao Paysandu após lesão

O meia Robinho está de volta aos treinos no Paysandu para a sequência do Parazão. O jogador viveu momentos de agitação nos últimos dias, com a fase final de sua recuperação muscular, fruto da intensa carga de treinos no final do ano passado, além do nascimento da filha, ocorrido no último dia 5 deste mês.

"A semana do Re-Pa não foi fácil para mim. O combinado era parto normal. Eu e minha esposa queríamos assim, principalmente ela. Queria parto normal e tinha o clássico, e estava chegando a 39 semanas e eu fiquei preocupado, porque queria jogar. E em Marabá o Hélio foi muito bom comigo em não me levar para lá, pois a bolsa poderia estourar. Na hora não aconteceu", relembra o atleta, que precisou fazer planos com a esposa para conciliar a vinda ao mundo da pequena Serena.

"Deu tudo certo e minha família está bem. E agora o ano vai começar para mim. Estou muito feliz por ser um ano muito importante para mim e para o clube. Espero também que seja muito vitorioso". No fim do ano passado, o meia bicolor sofreu uma lesão muscular durante os primeiros treinos com o atual plantel, o que o afastou dos gramados. O retorno só se deu no Re-Pa da quinta rodada. Desde então, ele acredita estar devidamente recuperado e pronto para a sequência do Parazão.

"Quando a gente voltou, em dezembro, eu trabalhei praticamente todos os dias. A minha panturrilha me incomodou na ida para Barcarena. Foi difícil retornar, pois eu queria pegar a pré-temporada, mas resolvi segurar, cicatrizar e voltar ao normal. Agora estou bem. A minha filha nasceu, estou integrado ao grupo, treinando normalmente, bem preparado e intencionado em fazer o melhor".

Todavia, para retornar ao time, Robinho terá que suar a camisa, haja vista a concorrência gerada no setor. "Eu fico muito feliz com as atuações do Juninho, Biel. Feliz pelos meninos jogarem bem e fazerem o melhor. Cada posição tendo suas briga saudável, é muito importante. Agora o time está incorporado, todos saindo do DM, o Carlão também. É bom para o Hélio ter essa dor de cabeça. Sei que os meninos estão voando, querem jogar, mas eu também quero", garante.

No próximo domingo (18), o clube enfrenta o Cametá, no Parque do Bacurau, disposto a manter a liderança do campeonato, com 13 pontos. "Cametá é onde chegamos de balsa, não é? Será uma experiência diferente. Quero conhecer. Não viajei nenhuma vez até aqui, acho que é o momento. Estou muito aberto a essas experiências e que a gente volte com vitória", encerra.