Vazam imagens do suposto novo segundo uniforme do Paysandu; veja mais

Na tarde desta segunda-feira (12) começou a circular nas redes sociais algumas imagens que seriam do suposto segundo uniforme do Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Embora o clube não confirme, de acordo com as informações levantadas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, após a divulgação das imagens por um portal de esportes da capital paraense, a direção bicolor deve fazer o lançamento oficial no fim deste mês ou, no máximo, no início do mês de março.

A imagem vazada mostra o uniforme em duas perspectivas. (Reprodução)

Tanto o modelo quanto os valores não são conhecidos do grande público. A única certeza é a de que o modelo é confeccionado pela marca própria do clube, a Lobo, e que o clube deve fazer uma promoção especial para o Sócio Bicolor.