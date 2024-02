Após estreia no Re-Pa, Robinho atravessa o país para acompanhar nascimento da filha: 'Indescritível'

Uma segunda-feira repleta de motivos para o meia Robinho sorrir. Após estrear na temporada 2024 no clássico Re-Pa do último domingo (4), pela 5ª rodada do Parazão 2024, o jogador mostrou estar totalmente recuperado de dores musculares e teve seus primeiros minutos em campo no ano. O duelo terminou empatado em 0 a 0 e manteve o Papão na liderança geral do Campeonato Paraense, com 10 pontos. Mas a semana começou ainda melhor para o atleta de 36 anos.

Além do sucesso nos gramados, a felicidade de Robinho se estendeu para fora das quatro linhas. Nesta segunda-feira, nasceu em Balneário Camboriú (SC) sua filha, Serena, pesando 3,780 kg e medindo 48 cm.

“Ser pai é algo indescritível. Já havia tido essa dádiva no nascimento do meu primeiro filho, Cauã, de 13 anos, e agora estou tendo essa benção novamente com a chegada da Serena. Estou, juntamente com a minha esposa, Roberta, muito feliz que a Serena veio ao mundo saudável e tenho certeza que trará muita alegria para as nossas famílias”, declarou o jogador.

Após o clássico, Robinho fez questão de agradecer ao Paysandu por permitir que ele acompanhasse o nascimento da filha. “Sou grato por tudo que venho construindo no Paysandu e pelo respeito que adquiri no clube, seja de torcedores, funcionários, diretoria e comissão técnica. Só agradecer por permitirem estar ao lado da minha filha no nascimento dela", afirmou o camisa 20.

Robinho entrou aos 16 minutos do segundo tempo (Cristino Martins / O Liberal)

"Podem ter certeza que tudo que as pessoas ligadas ao Paysandu têm feito por mim fará com que eu possa render ainda mais dentro de campo para ajudar nos objetivos do clube”, reforçou o meia.

Desde sua chegada ao Paysandu durante a Série C de 2023, Robinho tem sido peça fundamental, contribuindo com dois gols e sete assistências em 19 jogos, e ajudando o clube a conquistar o acesso à Série B. Sua presença em campo elevou o aproveitamento do time para 61%. A tendência é que agora, recuperado de problemas físicos, ele possa retomar a condição de titular da equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos.