Com mudança no meio-campo, Vinícius Leite e Robinho no banco, Paysandu é escalado para o Re-Pa

O Paysandu já está escalado para o Re-Pa. O técnico Hélio dos Anjos não fez grandes mudanças no time considerado titular. As alterações pontuais foram no meio-campo, com a entrada de Gabriel Bispo, e no banco de reservas , com os retornos de Robinho e Vinícius Leite. Acompanhe a partida em tempo real, na transmissão Lance a Lance.

