Apresentado no Paysandu, novo meia revela idolatria por destaque bicolor; confira

Atuar ao lado de um ídolo não é algo comum no futebol. Muitas vezes, jovens jogadores tem como referência atletas que já se aposentaram, ou que atuam em equipes muito distantes. No entanto, a vida parece der dado esse presente ao meia Biel, de 21 anos.

Criado na base do Coritiba, o jovem jogador tem como grande ídolo o meia Robinho, pilar da experiência do elenco do Paysandu. Apresentado neste domingo (7) como novo jogador do Papão, Biel contou como é conviver com uma referência dentro da profissão.

"Um dos meus grandes ídolos no futebol é o Robinho. Ele conversava comigo direto quando eu estava no Novorizontino. Cresci assistindo ele no Coritiba. Quando subi pro profissional ele me ajudou no processo. Me espelho muito nele porque teve uma carreira grandiosa. É um cara excepcional", explicou.

Biel, contratado recentemente do Novorizontino-SP, onde disputou a Série B de 2023, está em Barcarena com o restante do elenco bicolor. Até o dia 13 de janeiro, todo o clube fará atividades específicas no interior do estado para a pré-temporada de 2024. Questionado sobre o ritmo dos treinos, o meia avaliou positivamente a preparação para o início do Campeonato Paraense.

"Viemos pra cá [Barcarena] pra treinar, puxar bastante, pegar bastante o treinamento. Tenho certeza que estaremos prontos no dia 20, na nossa estreia. Até lá vamos ficar ainda melhores fisicamente e muito entrosados. Esse tempo aqui em Barcarena vai ajudar muito.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 20 de janeiro, às 19h, no estádio Mangueirão, diante do Santa Rosa, atual vice-campeão da Segundinha. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.