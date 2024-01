Estrutura, receptividade e concentração: saiba o que o Paysandu busca em Barcarena na pré-temporada

Sombra e água fresca é tudo o que o Paysandu não terá em Barcarena, local que abriga a delegação bicolor durante a pré-temporada 2024. A cidade, que fica às margens da Baía do Marajó, é conhecido destino para paraenses e turistas que buscam relaxar em contato com a natureza. No entanto, esse cenário foi escolhido pela diretoria do Papão para 10 dias de trabalho intenso.

Pelo menos quem afirma isso é o gerente de futebol do Paysandu, Carlos Henrique Carvalho. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente explicou porque o lugar paradisíaco foi escolhido pelo clube para aumentar o foco do elenco na preparação para a próxima temporada.

"A Barcarena sempre recebe a gente muito bem, desde que a gente vem aqui. Parece que a gente já vem há muito tempo, mas começamos essa parceira em 2019. Somos bem recebidos pelo hotel, por todos os locais da cidade. Fazemos uma parte dos nossos treinos no Cabana Clube, que é um clube privado, enquanto as atividades com bola são no estádio da cidade. Barcarena toda acolhe o Paysandu muito, de um jeito que o clube se sente em casa", explicou.

A escolha bicolor foi aprovada pela experiência de Carlos Henrique, contratado no final do ano passado para organizar os elencos bicolores. Apesar de ter apenas 27 anos, o dirigente já trabalhou com times que contavam com boas estruturas pelo Brasil, como o CSA-AL e o Cruzeiro-MG.

Carlos Henrique Carvalho, novo gerente de futebol do Paysandu (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A estrutura, inclusive, é um dos pontos que tem atraído o Paysandu para a cidade nos últimos anos. Segundo Carlos Henrique, nada do que o elenco terá à disposição na cidade tem qualidade inferior a da Curuzu. Por conta disso, o Papão apostou na convocação de atletas das categorias de base para a rotina de atividades.

"Utilizaremos a estrutura do hotel Samaúma para a sua hospedagem e fazer alguns trabalhos na caixa de areia, com a preparação física. Além disso, utilizaremos a academia e o campo do Cabana Clube e do estádio Barcarenão, cedido pela Prefeitura. Temos um amistoso programado com a seleção de Barcarena no dia 13 pela manhã. Todos os atletas estão integrados, inclusive alguns atletas do Sub-20, como o zagueiro Lucca, o meia Lucas Augusto e o volante Henry", explicou.

Os benefícios dentro de campo são muitos, mas Carlos Henrique revela que o principal deles ocorre fora das atividades. Pela primeira vez nesta temporada, o elenco do Papão ficará em regime de concentração, convivendo todas as horas do dia. Segundo ele, isso deve ajudar os jogadores a desenvolverem o entrosamento necessário para o início da temporada.

"Nós estamos com vários atletas novos, várias contratações, é um grupo novo, que grupo está se conhecendo. Eu acho que a principal vantagem é o grupo estar mais unido no hotel e estar 100% focado no trabalho e se conhecendo melhor", explicou.

Parazão

O Bicola retorna de Barcarena no dia 13 de janeiro para iniciar a terceira e última etapa da pré-temporada de 2024. No dia 20, o Papão enfrenta o Santa Rosa, no Mangueirão, pela primeira rodada do Parazão de 2024. A partida, que ocorre às 19h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.