O futebol brasileiro perdeu na noite de ontem Mário Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol, vítima de falência múltiplas dos órgãos, aos 92 anos. A morte de Zagallo mexeu com todos no futebol e vários clubes prestaram homenagens ao ícone que amava a Seleção Brasileira. Em Belém, Remo Paysandu e a Federação Paraense de Futebol lamentaram a morte de Zagallo.

Em seus perfilha nas redes sociais, Leão, Papão e a FPF prestaram homenagem ao “Velho Lobo”. O Paysandu o denominou como um dos “maiores esportistas da história do futebol mundial” e lamentou a mote do ídolo brasileiro.

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores esportistas da história do futebol mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo, que partiu no final da noite da última sexta-feira (5), aos 92 anos de idade. Além de atleta, Zagallo também foi técnico da seleção brasileira, pela qual conquistou quatro títulos de Copa do Mundo em diferentes funções. O “Velho Lobo” comandou ainda várias equipes brasileiras e teve trabalhos no exterior. O clube se solidariza com familiares e amigos de Zagallo neste momento e ressalta que ele sempre será lembrado como um vencedor do esporte e da vida”.

Já o Remo desejou força aos amigos, familiares e fãs de um dos maiores ícones do futebol.

“O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial pelo Brasil e um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e mundial. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs”..

A Federação Paraense de Futebol também lamentou a morte de Zagallo e falou do legado deixado pelo apaixonado pela Seleção Brasileira.

“Zagallo eterno. A Federação Paraense de Futebol lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores símbolos do futebol mundial. Sua contribuição ao futebol e legado inigualável deixam uma marca indelével. Descanse em paz, Velho Lobo”.