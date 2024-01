Zagallo morreu: Velho Lobo tinha 92 anos e deixa legado tetracampeão mundial

O futebol brasileiro perde mais um de seus grandes ídolos. Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na madrugada deste sábado (06), aos 92 anos. A causa da morte não havia sido confirmada, até o fechamento desta edição. Considerado um dos maiores jogadores e técnicos da história do futebol mundial, o “velho lobo” deixou sua marca dentro e fora dos gramados, conquistando títulos e admiradores ao longo de sua carreira.

Em julho de 2022, Zagallo já havia sido internado para tratar uma infecção respiratória e, em agosto, perto de completar 91 anos, comemorou a alta do hospital com o clássico bordão “vocês vão ter que me engolir”, em uma postagem nas redes sociais.

Natural de Alagoas, ele começou a carreira de jogador aos 17 anos, no América-RJ, seu clube do coração. Foi para o Flamengo em 1950, onde ficou conhecido por sua habilidade em campo e técnica apurada, e conquistou o tricampeonato carioca. Jogou também no Botafogo, onde foi bicampeão do Rio.

Seleção Brasileira

Mesmo brilhando nos grandes clubes, foi na Seleção Brasileira que Zagallo alcançou seus maiores feitos. O ponta-esquerda conquistou a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, em sua primeira convocação para atuar com a amarelinha, e em 1962 no Chile, ao lado de seus grandes parceiros Pelé, Garrincha e Didi.

Como técnico, começou a atuar em 1966, no comando do Botafogo. Na Copa do Mundo de 1970, foi o treinador mais jovem a assumir a canarinha, e orquestrou a Seleção Brasileira ao tricampeonato mundial, comandando a lendária equipe conhecida como “os campeões do mundo”, com Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão.

Zagallo e Pelé (Acervo pessoal)

Zagallo comandou a Seleção em mais três Copas do Mundo, em 1974, quando chegou ao quarto lugar. Em 1994, conquistou o título mundial como coordenador técnico. Em 1998, chegou ao amargo vice-campeonato. Ao todo, disputou seis copas do mundo com a canarinha, como jogador e como técnico. Foi campeão quatro vezes.

Em 1997, comandou a conquista da Copa América, vencendo todos os seis jogos da competição. Com a vitória, aproveitou para responder àqueles que pediam sua substituição por Vanderlei Luxemburgo.

“Vão ter que me engolir”, esbravejou o técnico para câmeras de TV, na época.

Fim da carreira

Encerrou a carreira nos gramados em 2011, aos 79 anos, quando conquistou o Campeonato Carioca no comando do Flamengo. Entre bons e maus momentos na equipe Rubro Negra, assistiu ao último jogo com uma imagem de Santo Antônio, seu santo de devoção, nos braços, e viu a equipe bater o Vasco e conquistar mais um campeonato.

O Flamengo foi o último time que Zagallo comandou (Hipólito Pereira / Agência O Globo)

Ao completar 9 décadas de vida, em 2021, Zagallo foi muito celebrado por fãs e admiradores, e chegou a ganhar um documentário da Fifa sobre sua trajetória nos gramados, nomeado "Mário Zagallo at 90”.

O jogador parte deixando quatro filhos e diversos netos, uma grande família fruto de 57 anos de casamento com Alcina de Castro Zagallo, falecida em 2012 por conta de um quadro de insuficiência respiratória.