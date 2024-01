Zagallo morreu: Nas redes sociais, Lula e Bolsonaro lamentam a perda do ídolo do futebol

A perda de Zagallo, nesta sexta-feira (05), foi sentida por todos os brasileiros. Políticos como Lula e Bolsonaro também expressaram suas condolências pela perda do tetracampeão mundial.



VEJA MAIS:

No Twitter, o presidente Luis Inácio Lula da Silva fez uma homenagem ao ex-jogador.

Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil. "Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice campeão como treinador e campeão como coordenador da seleção em 1994. O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970. Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial. Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores", declarou Lula.

Ainda na rede social, o presidente também decretou luto oficial de 3 dias no país.

E Bolsonaro, no Instagram, relembrou a frase icônica de Zagallo "'Vocês vão ter que me engolir', a frase que eternizou Zagallo. O único tetracampeão do mundo. Que Deus, em sua infinita bondade, o acolha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores", disse o ex-presidente.