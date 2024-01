Em Belém, fãs de futebol se emocionam com a morte de Zagallo

Na manhã deste sábado (06) fãs de futebol se emocionaram ao falar sobre a trajetória de Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão do mundo. O ex-jogador de futebol morreu na noite de sexta-feira (05), devido a uma falência múltipla dos órgãos, resultante de progressão de comorbidades previamente existentes.

No terminal Rodoviário de Belém, o aposentado o Adimar Cavalcante, de 69 anos, se emocionou ao falar de Zagallo. "Para mim, foi o maior treinador da história do Brasil. Fiquei muito triste com a morte dele. Acompanhei as copas de 70 e 74", disse.

"Foi o maior treinador da história do Brasil", disse o aposentado Adimar Cavalcante

Zagallo se tornou um dos maiores nomes da história do futebol mundial por ser a única pessoa que esteve presente em quatro títulos de Copa do Mundo: em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico.

O taxista Cláudio Ferreira, de 62 anos, acompanhou a trajetória do ídolo desde os 9 anos de idade, e carrega na memória as lembranças de quando Zagallo era jogador. "Vi ele jogar. Uma grande perda de uma lenda do futebol brasileiro", disse.



Com 92 anos, o ex-treinador já vinha apresentando alguns problemas de saúde. Em setembro de 2023 foi internado com infecção urinária e passou cerca de 20 dias no hospital. No dia 26 de dezembro, foi novamente internado no Hospital Barra D'Or onde morreu por volta de 23h:45 de ontem (sexta-feira).

Para os amantes de futebol da capital paraense, Zagallo deixa um legado de vitória e exemplo no esporte. "É uma perda mundial, ele teve uma trajetória muito bonita dentro do futebol", disse Eloy Gregório, de 54 anos, que trabalha como auxiliar de almoxarifado e acompanhou a trajetória do campeão em quatro Copas do Mundo.

Zagallo deixa um legado de vitória e exemplo no esporte.

O vigilante Moisés Alves, de 58 anos, diz que Zagallo fez muito pela seleção brasileira. "Ele representou muito o Brasil, foi um grande jogador. Estou sentindo muito a perda dele", falou.



