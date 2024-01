Zagallo morreu: Lula decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-jogador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias, em todo o país, pela morte do jogador Zagallo. O anúncio foi publicado neste sábado (6), por meio das redes sociais do presidente. Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na noite desta sexta-feira (5), aos 92 anos, em decorrência a uma falência múltipla de órgãos.

"Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país", disse o presidente no comunicado. Considerado um dos maiores jogadores e técnicos da história do futebol mundial, o “velho lobo” deixou sua marca dentro e fora dos gramados, conquistando títulos e admiradores ao longo de sua carreira.

O ex-jogador será velado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, neste domingo (7). O velório começará às 9h30 e será aberto para quem quiser se despedir. O sepultamento será às 16h do mesmo dia no Cemitério São João Batista. A informação foi compartilhada no Instagram oficial do Zagallo.