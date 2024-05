30 anos sem Senna: Rival do piloto nas pistas, Alain Prost faz homenagem ao brasileiro

Há exatos 30 anos, o piloto Ayrton Senna morreu em um acidente na Fórmula 1 no GP de San Marino. Neste dia 1º de maio, o universo da F1 realiza diversas homenagens ao brasileiro. Uma dela veio do maior rival do brasileiro nas pistas, Alain Prost. O francês publicou um registro no Instagram ao lado de Senna, relembrando o período em que os dois corriam pela McLaren.

Na imagem, Senna e Prost estão sorrindo, bem diferente de como era a relação nas pistas. Na legenda, o francês disse que gostaria que os dois pudessem rir juntos novamente.

"Seria bom rirmos juntos novamente hoje", escreveu Prost.

Ayrton e Alain protagonizaram uma das maiores rivalidades na F1. Os dois foram companheiros de equipe, na McLaren, de 1988 até 1991. Na época em que Senna chegou ao time inglês, Prost já havia sido duas vezes campeão mundial e tinha mais experiencia que o colega.

Inicialmente, a relação começou bem, no entanto, o lado competitivo dos dois começou a aflorar e a relação foi desgastada. Com isso, os pilotos protagonizaram disputas acirradas dentro e fora das pistas. Batidas, discussões e muitas intrigas marcaram a relação dos dois.

Contudo, na última vitória de Senna, no GP da Austrália, de 1993, os dois dividiram o pódio novamente e a relação parecia ter se restabelecido.

Prost foi um dos pilotos que carregaram o caixão do brasileiro durante o enterro em São Paulo.

30 sem Senna

Senna morreu aos 34 anos, há exatos 30 anos. O piloto foi vítima de um acidente fatal no GP de San Marino, em ímola, no dia 1° de maio de 1994. Durante a carreira, foram três títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole position.

Mas, para além dos números, Senna marcou a F1 pelo talento e estilo inigualável de pilotar. O brasileiro é considerado, um dos melhores pilotos da história do automobilismo.