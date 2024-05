Bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Bruno Fratus não vai disputar os Jogos de Paris

Sensação das Olimpíadas de Tóquio (2021) com a conquista o bronze nos 50 metros livres, o nadador Bruno Fratus não vai disputar os Jogos de Paris. O brasileiro a anunciou por meio de uma entrevista para o programa "Globo Esportes". De acordo com ele, a decisão veio por contra de uma cirurgia no joelho em fevereiro.

"É uma decisão difícil, bem complicada, mas estou em paz com ela. Analisando o cenário, a competição, já não acredito mais que eu consiga estar em forma para disputar a prova, brigar pela medalha de ouro (nas Olimpíadas). Aí, para de fazer sentido", disse Bruno.

VEJA MAIS

Fratus operou em fevereiro e ainda está no período de recuperação, como isso, o brasileiro sente que não está forte o suficiente para participar da seletiva do Brasil. As provas ocorrem entre os dias 6 e 11 de maio, no Rio de Janeiro.

O nadador chegou a pedir para que A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) abrisse uma exceção para que ele pudesse obter o índice olímpico dos 50 metros livres até 23 de junho, data limite. No entanto, a organização não aceitou.

"A CBDA entendeu que seria inviável, não seria conveniente com todos os critérios que foram estabelecidos já há algum tempo. Deixo claro que entendo completamente a justificativa. Realmente, é uma situação delicada, complicada. Não se pode pensar em um atleta sozinho, em uma situação isolada, sendo que você tem dezenas de atletas que vão brigar pela mesma vaga", detalhou o brasileiro.

Nas redes sociais, Bruno também falou sobre a decisão, relembrou a cirurgias que precisou fazer desde 2022.

"Nos últimos 18 meses foram quatro cirurgias, incontáveis sessões de fisioterapia, mas apesar de todo o esforço na reabilitação, muito tempo fora d’água também. Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris agora, há menos de 100 dias. Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris", declarou o nadador.

Fratus treina nos Estados Unidos com a esposa e técnica, Michelle Lenhardt. Os dois vieram até o Brasil para comunicar oficialmente os patrocinadores e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) da decisão.

Em Tóquio, os dois viralizaram após Bruno conquistar o bronze nos 50m livres. Ao sair do pódio, o nadador comemorou a medalha com um beijo na esposa e treinadora. A cena rodou o mundo.