Petrovic assume comando da seleção brasileira de basquete para disputa de Pré-olímpico

A seleção brasileira de basquete masculino possui um novo técnico: Aleksandar Petrovic. Assumindo a equipe para o Pré-olímpico de Riga, na Letônia, o croata volta a comandar a Seleção, dessa vez em busca de uma vaga para o time nos Jogos Olímpicos de Paris.

A última passagem de Petrovic na seleção foi entre 2017 e 2021. Ele pediu demissão após não conseguir classificar o Brasil para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Além do técnico, o Brasil contará com uma comissão técnica experiente formada por Tiago Splitter, Helinho Garcia e Demétrius Ferracciú.

“Estou muito feliz de retornar ao comando da Seleção Brasileira. Agora é focar no Pré-Olímpico da Letônia em busca da vaga olímpica para Paris”, declarou o treinador.

A disputa no Pré-olímpico de Riga é a última chance do Brasil conseguir uma vaga nas Olimpíadas de Paris, e apenas o campeão da competição consegue se classificar. Além do Brasil, Letônia, Montenegro, Geórgia, Camarões e Filipinas também estão na disputa. A competição está prevista para ocorrer entre os dias 2 e 7 de julho, pouco antes dos Jogos Olímpicos.

A competição está dividida em dois grupos, e a Seleção Brasileira está no grupo B, com Montenegro e Camarões. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória, e o campeão do torneio se classifica para os Jogos Olímpicos.