Basquete masculino: Estados Unidos e Sérvia vão se enfrentar nas Olimpíadas de Paris 2024

O basquete nas Olimpíadas de Paris 2024 já tem seus grupos definidos tanto para o torneio feminino quanto para o masculino. Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (19) em Mies, na Suíça, foram sorteados os três grupos com quatro equipes em ambos os torneios, que contam com 12 equipes cada.

As seleções participantes da chave feminina já estão definidas: França, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Japão, Nigéria, Porto Rico, República Popular da China e Sérvia.

Por outro lado, no torneio masculino, apenas oito das 12 vagas foram garantidas por: França, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Sérvia e Sudão do Sul.

Ainda faltam quatro vagas, que serão preenchidas pelos campeões dos quatro torneios Pré-Olímpicos de 2024, cada um com seis equipes, a serem realizados entre 2 e 7 de julho na Grécia, Letônia, Porto Rico e Espanha. A seleção masculina brasileira ainda busca uma dessas vagas nos próximos Jogos e competirá no Pré-Olímpico de Riga, capital da Letônia.

Favoritos

Reconhecidos pela qualidade de suas seleções e pelas ligas locais fortes, os Estados Unidos buscam manter sua hegemonia olímpica na modalidade em Paris. A seleção feminina americana é a atual heptacampeã consecutiva desde Atlanta 1996, enquanto os homens conquistaram o ouro nas últimas quatro edições.

No torneio masculino, os Estados Unidos visam manter a sequência de ouros dos últimos quatro Jogos Olímpicos. Os favoritos estão no mesmo grupo que a Sérvia, atual vice-campeã mundial. O "Team USA" deve contar inicialmente com um elenco repleto de estrelas, incluindo LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid e Kevin Durant, entre outros.

Ao lado dos americanos e dos sérvios, o Sudão do Sul e o vencedor do Pré-Olímpico de Porto Rico, que contará com Porto Rico, Itália, Bahrein, Lituânia, México e Costa do Marfim, também estarão no Grupo C.