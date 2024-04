Jogador da NBA é banido para sempre do basquete por envolvimento com esquemas de apostas

Jogador americano de basquete do Toronto Raptors, Jontay Porter foi banido permanentemente da NBA após violação da política de apostas da Liga. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17). De acordo com investigações oficiais, o atleta teria feito apostas em pelo menos 13 partidas incluindo jogos do próprio time, além de divulgar informações confidenciais para beneficiar apostadores esportivos.

“Não há nada mais importante do que proteger a integridade das competições da NBA para nossos fãs, nossas equipes e todos aqueles ligados ao nosso esporte, e é por isso que as violações flagrantes de Jontay Porter às nossas regras de jogo estão sendo punidas com a punição mais severa”, declarou o comissário da NBA, Adam Silver.

O ala-pivô não jogava partidas de basquete desde o dia 25 de Março, quando iniciaram as investigações. A Liga descobriu padrões de apostas incomuns durante um jogo que ocorreu no dia 20 de março, em que Porter teria divulgado informações sobre seu próprio estado de saúde a um apostador.

“Embora as apostas esportivas legais criem transparência que ajuda a identificar atividades suspeitas ou anormais, esta questão também levanta questões importantes sobre a suficiência do quadro regulamentar atualmente em vigor, incluindo os tipos de apostas oferecidas nos nossos jogos” , esclareceu Adam Silver.

