Remo pode perder a liderança da Série B com resultados desta segunda? Entenda

A vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas-AM, no último sábado (3), no Mangueirão, levou o Remo à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos, o time segue na ponta da tabela após tropeços dos adversários na sexta rodada. No entanto, nesta segunda-feira (5), a equipe perde a posição.

O Atlético-PR foi goleado pelo Botafogo-SP por 4 a 1 e caiu para a nona colocação. Fora de casa, o Novorizontino perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO e ficou na 13ª posição. Já o América-MG foi derrotado pelo Operário-PR pelo mesmo placar, o que manteve o Remo no topo da classificação.

Contudo, nesta segunda-feira (5), o Goiás recebe o Avaí no estádio da Serrinha, às 19h. Qualquer resultado dessa partida tirará o Remo da liderança. Atualmente, o clube azulino tem 12 pontos; o Leão da Ilha é o vice-líder, com 11. Caso a partida termine empatada, o time de Florianópolis ultrapassa o Leão Azul pelo critério de saldo de gols.

Se vencer, o Avaí assume a liderança com folga. Para o Goiás chegar ao topo, a equipe precisa vencer e alcançar um saldo de gols superior a quatro.

Cuiabá e CRB, que se enfrentam nesta terça-feira, ainda podem ultrapassar o Remo. O time mato-grossense é o terceiro colocado, com 11 pontos. Já o Galo de Campina ocupa a sétima posição, com 10.

Quarto colocado na tabela, o Vila Nova-GO encara o Athletic-MG fora de casa e busca a vitória para alcançar a liderança. Apesar disso, o Remo pode fechar a sexta rodada no G-4.