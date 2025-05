Remo promove palestra sobre doping no futebol para jogadores

Invicto na Série B e às vésperas do duelo contra o Paysandu pela final do Parazão, o Remo teve uma programação diferente nesta segunda-feira (5). Antes do treino, os jogadores azulinos participaram de uma palestra sobre doping, no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O encontro com os atletas teve como objetivo alertá-los sobre o tema, além de fornecer mais informações sobre o assunto. Entre os tópicos abordados, estavam os motivos que levam ao doping e formas de evitá-lo, com ênfase nos cuidados com alimentação e medicação.

A palestra foi conduzida pelo médico Henrique Custódio e pelo chefe do departamento médico do Leão Azul, Jean Klay.

VEJA MAIS

Henrique Custódio destacou que a iniciativa do clube é importante para informar os jogadores sobre o tema. Segundo ele, os atletas sabem o que é doping, mas muitos não sabem dos processos envolvidos ou como se proteger.

"Essas palestras são importantes porque a maioria sabe o que é o doping, mas não conhece como funciona o processo e quem está envolvido. O importante é prevenir o doping involuntário, que acontece quando o atleta toma um remédio proibido sem saber da restrição, entre outras situações do dia a dia”, explicou o médico.

No Brasil, as punições por doping variam conforme a gravidade do caso, podendo resultar em suspensões de alguns meses a vários anos.

Agenda

Após a vitória sobre o Amazonas-AM em casa, o Remo se prepara para o Re-Pa da final do Parazão. Na próxima quarta-feira (7), a equipe enfrenta o Paysandu no Mangueirão.