Justiça inocenta ex-jogador da NBA acusado de agressão à sua filha

Nesta última terça-feira (31), a justiça inocentou o ex-jogador da NBA Amar'e Stoudemire, de 40 anos, retirando a acusação de agressão à uma de suas filhas. Em 17 de dezembro de 2022, o ex-jogador de basquete foi preso em seu condomínio em Brickell, nos Estados Unidos. As informações são do CBS News.

Em relato à polícia, a vítima conta que levou tapas e um soco no queixo após uma discussão com seu pai. O motivo da briga teria sido um desrespeito da filha com a avó.

VEJA MAIS

De acordo com o relatório policial, o caso foi arquivado devido a “falha da vítima em cooperar com o processo criminal”

Amar’e Stoudemire jogou 15 temporadas pela NBA e ganhou o prêmio de Novato do Ano após a temporada 2002-03 pelo Phoenix Suns. Após jogar por oito temporadas no Phoenix, o jogador foi negociado para o New York Knicks, onde atuou por cinco anos. Stoudemire anunciou aposentadoria do basquete no ano de 2017.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)