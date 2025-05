Lateral-esquerdo do Remo fala em confiança no time para os jogos da final do Parazão

Há muito tempo o torcedor azulino não via o time tão bem na temporada. Integrante do G4 da Série B e finalista do Parazão, o Leão Azul tem agora um tira-teima que há muito engasga os azulinos: vencer o estadual em cima do maior rival é uma questão de honra. Desde 2022 isso não ocorre e há nove jogos o Remo não sabe o que é vencer o clássico Re-Pa. Mas para o elenco, chegou a hora de reescrever a história e botar uma pá de cal nessa infeliz estatística que pode estar com os dias contados.

Pelo menos é o que espera o elenco azulino, que vem se preparando com força para os dois jogos que decidem o estadual, começando já nesta quarta-feira (7), no Mangueirão. Uma das missões para este confronto, segundo o lateral-esquerdo Sávio, é apagar a má impressão deixada no decorrer da competição, época em que o time jogava sob constante pressão por resultados, que por pouco não causa uma catástrofe generalizada, estancada com a demissão do técnico Rodrigo Santana.

"Nós jogadores sempre temos a expectativa alta. Vínhamos fazendo bons jogos no estadual, mas não agradamos a torcida e isso deixava a gente incomodado. Mas agora é diferente. Estamos confiantes, ainda não perdemos. Isso é muito importante. Quem entra e quem sai, o professor sempre dá o apoio, uma palavra positiva para manter-se preparado. Em casa estamos ganhando e fora somando pontos. Isso é fundamental para esse início de Série B e para a decisão que vem pela frente", comenta.

O histórico recente entre os eternos rivais só aumenta a responsabilidade do time, que precisa quebrar uma risca difícil de lidar. Já são nove jogos sem vencer um clássico contra o Paysandu. A última vez em que o Leão saiu de campo com os três pontos no Re-Pa foi no dia 26 de março de 2023, gol de Muriqui, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Desde então foram quatro derrotas e cinco empates. Por conta disso, a ordem é enterrar o passado e reescrever um novo capítulo.

"Esses dois jogos serão muito importantes; Pederismo perder qualquer jogo, mas esses dois são diferentes. É um clássico! E clássico não se joga. Se ganha. Vamos fazer o possível para buscar esse resultado e abrir essa vantagem. Vai ser muito importante conquistar esse título. Será importante para todos que estão aqui no clube", completa o lateral.