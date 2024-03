Jogadores da NBA trocam socos durante partida; assista

O jogo entre Houston Rockets e Utah Jazz pela NBA surpreendeu os torcedores na noite do último sábado (23). Os adversários Jabari Smith Jr e Kris Dunn saíram aos socos no segundo quarto do jogo e foram expulsos pela arbitragem. O ala-pivô e o armador se enroscaram durante uma jogada sem a bola e começaram a discutir. Eles ainda tentaram se agredir antes da intervenção dos árbitros.

Nas gravações que viralizaram nas redes sociais, é possível ver que outros jogadores também foram responsáveis por afastar os dois atletas. Confira!

No final, o Houston Rockets, em casa, venceu o Utah Jazz por 147 a 119. A disputa marcou o oitavo resultado positivo em sequência para o time comandado por Ime Udoka.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)