Nike lança coleção com LeBron James e Liverpool; confira

O astro da NBA LeBron James se juntou com o clube inglês Liverpool na nova coleção da Nike lançada nesta quarta-feira (06). O vestuário é marcado por uma regata de cor azul celeste, com detalhes em preto e dourado, vestida por LeBron.

A peça também conta com a logo do jogador do Los Angeles Lakers, o escudo do Liverpool e a sigla “YNWA”, que remete a “You’ll Never Walk Alone” (“Você nunca caminhará sozinho”, em português), lema da torcida dos Reds.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

Outro destaque é uma camiseta preta, com detalhes em dourado e azul celeste. O produto é confeccionado com um mosaico repleto de referências ao Liverpool e a LeBron. A frase “Strive for Greatness” (“Lute por Grandeza”), muito usada pelo jogador, também ilustra a peça.

Além das camisetas e regatas, a coleção conta com agasalhos, tênis e shorts na mesma paleta de cores. As peças estão disponíveis para venda apenas nos Estados Unidos e Reino Unido, até o momento.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

LeBron é torcedor do Liverpool e, desde 2011, tem participação nas ações do clube. O jogador de basquete já compareceu a jogos na Europa e costuma falar sobre os Reds nas redes sociais. Recentemente, o astro comemorou o título da Copa da Liga Inglesa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)