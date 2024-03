LeBron James ou Oscar Schmidt? Veja quem é o jogador com mais pontos no basquete

O craque da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, LeBron James alcançou a marca histórica de 40 mil pontos na temporada regular da competição no último sábado (2), em um partida do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets, por 124 a 114.

O norte-americano e o brasileiro Oscar Schmidt estão entre os maiores "cestinhas" da história do basquete. Com o novo recorde, uma nova dúvida surge: quem é o astro com maior pontuação?

VEJA MAIS

Com 49.737 pontos, Oscar Schmidt é o mais indicado para a posição, conforme o número sinalizado nas pontuações do jogador. Na conta brasileira da NBA no X, antigo Twitter, em 2023, a própria liga chegou a apontar o Mão Santa como líder em uma lista atualizada. O ranking contava com temporada regular, playoffs, jogos internacionais e outras competições em que o atleta atuou profissionalmente entre 1975 e 2003.

No entanto, na temporada 2023/24, uma conta mais atualizada mostra LeBron como o verdadeiro "cestinha", com cerca de 51.292 pontos. Sem contar o All-Star Game, são 50.858 pontos, somando equipes da NBA e Seleção dos Estados Unidos.

Confira as pontuações de LeBron James

• Pré-temporada da NBA: 1.763 pontos

• Temporada regular: 40.017 pontos

• Play-in: 52 pontos

• Playoffs: 8.023 pontos

• Final da Copa da NBA: 24 pontos

• All-Star Game: 434 pontos

• Seleção dos Estados Unidos: 979 pontos

• Total: 51.292 pontos

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)