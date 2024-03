Treinador Hélio dos Anjos afirma que Paysandu vai 'entrar para ganhar' na Copa Verde

O Paysandu venceu o Castanhal na última rodada do Campeonato Paraense no último domingo (3), na Curuzu, e garantiu a liderança geral da tabela. Com isso, na próxima fase, o Papão vai encarar o Bragantino, que foi o último classificado. Agora, antes do início da segunda etapa do Parazão, o time bicolor estreia na Copa Verde nas oitavas de final diante do Rio Branco-AC, na quarta-feira (6).

Após o jogo contra o Japiim, o treinador Hélio dos Anjos analisou a partida e aproveitou para falar sobre a Copa do Verde, que começa nesta semana para Paysandu. O técnico destacou que está atento a tudo o que ocorre no elenco para organizar o time e criar uma equipe coesa. O comandante bicolor afirmou que o Papão vai entrar na competição para vencer.

"Nós vamos para a Copa Verde, que para nós vale tanto quanto o campeonato paraense. Nós não temos escolha, Copa Verde nós vamos entrar para ganhar, para jogar", declarou o treinador em entrevista coletiva.

Hélio ainda revelou que durante o torneio o goleiro Diogo vai ser o titular do Bicola para dar mais espaço para o atleta dentro de campo. O treinador pontuou que isso se dar também por conta da situação do titular Matheus Nogueira, que ainda está indefinida, já que o arqueiro é emprestado ao Paysandu.

"A única coisa que eu garantir [quanto a formação] na Copa Verde é que o Diogo vai ser o goleiro, porque eu preciso dar condições de jogo. Nós temos no futuro, uma indefinição da permanência do Matheus [Nogueira] porque ele é de outro time, tem que se discutir de clube para clube, muita coisa. Então, eu tenho que manter o Diogo em um nível bom, isso é importante. A gente vai fazer uma escalação um pouquinho diferente dessa [contra o Castanhal] para o jogo do Rio Branco, mas meu time já está tendo que pegar jogo da temporada, que são de quarta a domingo, e aí eu tenho que usar o meu melhor contra o Rio Branco", disse Hélio dos Anjos.

O Paysandu enfrenta o Rio Branco-AC na Copa Verde na próxima quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. A partida terá cobertura de Oliberal.com.