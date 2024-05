Atacante do Santos recusou jogar no Remo e é punido pela diretoria do Peixe, diz jornalista

Com as saídas de dois atacantes no elenco, o Remo está “na pista” à procura de jogadores para repor as dispensas de Sillas e Echaporã. Um dos nomes cogitados pela diretoria azulina era o atacante Bruno Marques, do Santos-SP, porém, o jogador juntamente com seu staff, recusaram defender o Leão Azul na sequência da Série C. A informação é do jornalista Vagner Frederico, que acompanha os bastidores do Peixe.

Bruno Marques, de 25 anos, não fez nenhuma partida pelo Santos-SP nesta temporada. O atleta chegou a ser relacionado para algumas partidas pelo técnico Fábio Carille, mas não entrou em campo. De acordo com o jornalista Vagner Frederico, o atacante recebeu proposta do Remo para jogar a Série C do Brasileiro. A diretoria do Peixe já havia acertado a transferência do atleta para o clube paraense, porém, o jogador se recusou a jogar pelo Leão.

Com a recusa em jogar no Remo, o atacante Bruno Marques teria sido punido pela diretoria do Santos. O jogador foi colocado para treinar no grupo2 de jogadores, que são atletas que não estão nos planos do técnico Fábio Carille. Como punição, o jogador terá que treinar em um horário diferente e não deve mais jogar pelo Santos na temporada, segundo o jornalista Vagner Frederico

Bruno Marques iniciou a carreira no Largarto-SE, passou pela base do Fluminense-RJ e chegou ao Santos em 2019. Atuou pelo Peixe nas categorias de base e também no Campeonato Brasileiro Aspirantes. O Santos exerceu o poder de compra dos direitos do atleta e o emprestou ao FC Arouca, de Portugal por duas temporadas. Em seguida Bruno Marques se transferiu ao Marítimo, também de Portugal e retornou nesta temporada no início deste ano.

O empréstimo e Bruno Marques ao Remo estava nos planos do Santos. A equipe da Vila Belmiro queria diminuir a folha salarial, já que o atacante foi pouco aproveitado pelo clube na temporada, além de colocar o atleta para atuar, dando visibilidade ao jogador. Nas últimas três temporadas, Bruno Marques 43 jogos e marcou quatro gols.