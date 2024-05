Ribamar perde pênalti e Remo empata com o Tombense no Baenão em mais um tropeço na Série C

Mais um tropeço do Remo dentro de casa. O Leão empatou em 0 a 0 com o Tombense-MG, na tarde deste domingo (19/05), no Baenão, em Belém, pela 5ª rodada da Série C. O Leão até teve a chance de marcar com o atacante Ribamar, mas o jogador, criticado pela torcida, perdeu um pênalti e a equipe azulina segue sem “engrenar” na Terceirona.

O técnico do Remo fez algumas mudanças na equipe para encarrar o Tombense. Adsson iniciou o jogo ao lado de Paulinho Curuá. Em campo o Remo até iniciou bem, teve um controle da partida por boa parte do primeiro tempo. A equipe comandada por Gustavo Morínigo teve uma boa chance de abrir o placar com o atacante Ribamar, mas o jogador errou a cabeçada sozinho dentro da área.

A equipe mineira também foi ao ataque algumas vezes, mas sem mui perigo, porém, em uma chegada pelo meio, o atacante Bahia entrou na área e na hora de finalizar foi derrubado por Ligger. Pênalti marcado e perdido pelo próprio Bahia, que bateu do lado direito e o goleiro do Remo Marcelo Rangel fez grande defesa e livrou o Leão, aos 18 minutos.

Mais uma vez não teve gol do Ribamar...

Leão decepcionou o seu torcedor e tropeçou mais uma vez em casa nesta Série C (Thiago Gomes / O Liberal)

Quatro minutos depois, o Remo teve a chance de abrir o placar. Após cruzamento de Kelvin, a bola bateu na mão de Emerson e o árbitro assinalou pênalti para o Remo. O criticado Ribamar foi para a cobrança e bateu no meio do gol e o goleiro Felipe Garcia fez a defesa, deixando o torcedor na bronca. Na reta final, o Leão teve duas chances, uma com Adsson e Helder, que não souberam aproveitar.

Nova etapa

No segundo tempo o Remo voltou a cometer erros, tanto defensivos, quanto ofensivos. Na defesa, Jonilson errou um passe no meio de campo e Rickson, invadiu a área e chutou, mas o goleiro Marcelo Rangel fez um milagre. Ofensivamente o Leão não conseguia concluir jogadas, faltava o último passe e isso irritou o torcedor.

Mudanças

O técnico Gustavo Morínigo então mudou o time, com as entradas de Vidal, Ronald, Ytalo e Felipinho. O Remo começou a ter um pouco mais de calma nas jogadas e chegou trocando passes, a bola foi para Vidal, que dentro da área chutou forte e tirou o suspiro do torcedor azulino. A equipe melhorou, teve a posse de bola, mas não conseguia agredir o Tombense de forma mais efetiva.

Expulsão e pressão

Já na parte defensiva, o Remo passou sufoco algumas vezes. Bahia tentou a finalização e tirou tinta da trave de Marcelo Rangel. Outra tentativa foi com Vitinho, que quase marcou na finalização, que foi desviada pela zaga azulina. E as coisas ficaram pior para o Remo, após a expulsão de Jaderson, após entrada dura em Mikael, recebendo o segundo amarelo e consequentemente expulso. Na reta final, foi pressão total da equipe Mineira, que tentou de todas as formas tirar o zero do marcador, mas a partida terminou sem gols no Baenão.

Agenda

Com o empate o Remo soma agora quatro pontos, está na 12ª posição e não consegue ter um bom desempenho dentro de casa. O próximo compromisso azulino na Série C está marcado para o sábado (25), às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Ficha técnica

Remo 0 X 0 Tombense – Série C 2024

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 19.05.2014

Horário: 16h30

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Cartões amarelos: Helder, Bruno Bispo e Pedro Vitor (REM); Igor Bahia (TOM)

Cartão vermelho: Jaderson (REM)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys (Vidal), Ligger, Jonílson e Helder (Bruno Bispo); Jaderson, Adsson (Ronald) e Paulinho Curuá; Kelvin (Felipinho), Pedro Vitor (Ytalo) e Ribamar.

Técnico: Gistavo Morínigo.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei (Wesley), Roger e Moisés Ribeiro; Emerson (Iury Nascimento), Rafinha (Vitinho) e Felipinho (Gustavo Modesto), Igor Bahia, Pierre (Mikael) e Rickson.

Técnico: Raul Cabral.