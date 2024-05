Suspeitos de ameaça contra o Clube do Remo são identificados pela polícia

Quatro homens não identificados foram apresentados à Polícia Civil, nesta quarta-feira (15), em Belém, suspeitos de proferir ameaças ao Clube do Remo. Eles foram indiciados por ameaça e incitação ao crime. Segundo a Polícia Civil, que realizou as diligências por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), os homens foram ouvidos e liberados. Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e deverão comparecer na Justiça sempre que forem chamados.

O caso em questão ocorreu no último​ dia 9, quando representantes do clube procuraram a Polícia Civil para denunciar um episódio de incitação ao crime, feito por membros de torcida organizada. Segundo os denunciantes, um grupo de pessoas teria feito uma foto em frente ao estádio do time segurando uma faixa que continha uma mensagem de ódio ao clube e ameaças de morte.

VEJA MAIS

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, contou que o objetivo do grupo era criar um clima de terror nos jogadores e na diretoria do clube. “Divulgada nas redes sociais, a foto tirada por eles foi feita com o intuito de gerar um pânico na equipe responsável pelo time, especialmente porque ela foi compartilhada dias antes de um jogo decisivo”, declarou.

“Nós identificamos um dos envolvidos depois de análises do sistema de monitoramento de câmeras próximas ao local. A partir daí, fizemos o levantamento de informações por meio da inteligência policial e análise de banco de dados até chegarmos aos outros três envolvidos e assim fechamos todos os envolvidos no crime”, pontuou o titular da DPTGE, delegado Marcos André.