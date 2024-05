Após resultados ruins na Série C, torcedores do Remo protestam no Baenão e fazem ameaça; veja

A torcida do Remo está cada vez mais impaciente com a falta de resultado do clube na Série C. Com isso, os torcedores têm feitos protestos para cobrar a diretoria e jogadores do clube. Na noite desta terça-feira (7), uma faixa com ameaça de morte foi exposta na frente do estádio Baenão.

Na faixa, os torcedores escreveram: "ou ganha, ou é guerra! Seus F****. O Remo vai sair dessa nem que tenha que morrer alguém".

Nas redes sociais, o assessor da presidência do Remo e apresentador da RemoTV, Diogo Puget, compartilhou o caso e criticou a postura dos torcedores. Ele destacou que o momento é de cobrança, mas é preciso respeito.

VEJA MAIS

"Torcedores foram para a frente do Baenão e tinha uma faixa que ameaçava até de morte os atletas. Vocês estão perdendo a noção. Calma! Muita calma nessa hora. Futebol é importante, mexe com muita coisa, mas tu sair da tua casa para ameaçar tirar a vida de alguém, isso está completamente errado", destacou o assessor.

"A diretoria já fez uma rápida faxina nesse elenco, com o objetivo de tá melhorando, ou pelo menos, eliminando aquilo que não vinha dando certo, na expectativa de que no futuro seja diferente. Pensa bem, reflete, tem motivos mais importantes para você está se estressando e ganhando cabelo branco. Ameaçar matar alguém por conta de futebol, isso está totalmente fora do contexto", completou Puget.

Torcedores levaram faixa com ameaça para o estádio (Reprodução / Redes Sociais / Instagram)

O Remo tem enfrentado uma crise que parece não ter fim na Série C. O clube ainda não venceu na competição e amarga a penúltima posição da tabela. A falta de resultados deixou os torcedores insatisfeitos, que vinham cobrando mais do elenco desde o Parazão, quando o time também não agradou à torcida.

Nesta terça-feira (7), o Remo anunciou a saída de cinco jogadores, o zagueiro Ícaro, o lateral-esquerdo Nathan, o volante Renato Alves e os atacantes Echaporã e Sillas. As dispensas são uma tentativa de renovar o elenco e melhorar o desempenho da equipe, que vem caindo de produção a cada jogo.

O treinador Gustavo Morínigo, que era uma grande aposta da diretoria azulina, está pressionado para levar o time a primeira vitória na Série C. Até o momento, na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul tem três jogos e perdeu todos. O próximo desafio do time é contra o Floresta-CE, no domingo (12), no Baenão.