Vitória alivia, mas zagueiro do Remo foca no próximo adversário pela Série C: 'É jogo após jogo'

A vitória sobre o Floresta ainda repercute no ambiente azulino. Pudera. O time saiu da vice-lanterna da Série C para a 13ª posição. Um dos responsáveis por segurar o ímpeto ofensivo do adversário foi o zagueiro Jonílson. Ele retornou à titularidade ao lado de Ligger e se mostrou muito satisfeito com a oportunidade. "Sempre que o professor precisar de mim eu vou estar à disposição dele para ajudar o grupo, ajudar o clube, que possa estar ajudando de alguma forma", garante.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Apesar da euforia, o elenco agora precisa de ajustes para um compromisso um pouco mais indigesto, contra um adversário que ocupa a terceira posição na tabela, a Tombense. "A gente pensa em jogo a jogo, cada jogo é uma guerra. Agora, o nosso foco está direcionado ao próximo, contra essa equipe da Tombense, onde vamos concentrados para fazer um resultado e sair com os três pontos".

VEJA MAIS



Da primeira vitória, ao que tudo indica, ficaram as lições e o alívio por tirar das costas uma pressão descomunal que já incomodava bastante a torcida. "Muito importante essa vitória, esses três pontos, estava precisando disso, dessa confiança, estava uma pressão muito grande, agora baixou mais a pressão, que agora domingo a gente possa fazer mais um jogo", acredita o zagueiro, que também faz boa avaliação do seu desempenho individual.

"Eu estou evoluindo muito bem, eu ainda tenho muito a crescer no futebol. Acho que pela sequência de jogos que eu tenho, já evoluí bastante e é isso. A gente tem que somar mais pontos e em casa é ainda mais importante", completa. A partida entre Tombense e Remo acontece neste domingo, às 16h30, no Baenão.