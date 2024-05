Dispensado pelo Remo, volante acerta com rival do Leão e pode enfrentar clube azulino nesta Série C

Depois de ser dispensado do Remo, o volante Renato Alves, já possui um novo clube nesta temporada. O jogador acertou com o Náutico-PE, rival do clube azulino na Série C do Campeonato Brasileiro.

Indicado pelo técnico Mazola Júnior, que já comandou Remo e Paysandu, Renato Alves, de 32 anos, chega ao Timbu buscando o acesso à Série B do Brasileiro, após uma longa negociação entre o staff do jogador a diretoria do clube pernambucano. Um dos motivos do entrave foi o salário do atleta, de acordo com o site GE Pernambuco.

VEJA MAIS

Renato Alves teve passagens por vários clubes goianos e no ano passado conquistou o acesso á Série A do Brasileiro defendendo o Atlético-GO. Com a camisa do Remo, o meio-campista esteve em campo 12 vezes, sendo cinco delas como titular. Com a chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, teve poucas chances e foi sendo uma opção cada vez mais rara durante as partidas. Seu último jogo ocorreu no dia 7 de abril, no clássico contra o Paysandu.

O meia foi dispensado pelo Remo na semana passada, após a terceira derroa seguida da equipe paraense na Série C do Brasileiro. Além de Renato Alves, foram dispensados da equipe azulina o lateral-esquerdo Nathan, o zagueiro Ícaro, além do meia Sillas e do atacante Echaporã.

O meio-campista Renato Alves poderá enfrentar o Remo nesta Série C. O confronto entre o clube alvirrubro e o azulino, está marcado para ocorrer ainda este mês, no dia 25, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 6ª rodada da Terceirona.