Em busca da segunda vitória na Série C, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Tombense

O Remo tem um novo desafio na Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (19), o clube vai receber o Tombense, no Baenão, às 16h30. Com isso, nesta quarta-feira (15), o time iniciou a venda de ingressos para o duelo válido pela quinta rodada da competição.

Para a partida, os ingressos das arquibancadas (Almirante e Rômulo Maiorana) custam R$ 40. Além disso, o clube está comercializando entradas avulsas para os setores de cadeira e camarote. Os bilhetes custam R$ 80 e R$ 100, respectivamente. Sócio torcedor adimplente tem acesso liberado ao jogo.

VEJA MAIS

Os torcedores azulino podem adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas Lojas oficias do Remo que ficam no estádio Baenão, sede social e nos shoppings de Belém.

Estudantes têm direito a meia entrada, mediante a apresentação de documento estudantil. Para aquirir os ingressos, será preciso realizar a reserva dos bilhetes na sexta-feira (17), no site IngressoSA. A retirada será no sábado (18), no ginásio Serra Freire.

Momento

O Remo conquistou a primeira vitória na Série C no último domingo (12), diante do Floresta–CE. Em casa, o Leão Azul sofreu até o final da partida, quando Ytalo marcou o gol do triunfo azulino. Apesar disso, a apresentação da equipe não convenceu e o time ainda vai pressionado para o duelo contra o Tombense.

Pontos de vendas

Vendas onlines: ingressoSA.com

Loja Rei da Amazônia - Sede social

Período de 15/05/2024 a 19/05/2024

Quarta a sexta-feira - 9h às 18h

Sábado - 9h às 17h

Domingo - 9h às 13h

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Quarta a sexta-feira - 9h às 19h

Sábado - 9h às 17h

Domingo - 9h às 15h

Loja do Remo – It Center

Período de 15/05/2024 a 19/05/2024

Quarta-feira a sábado - 9h às 21h

Domingo - 9h às 15h

Loja Rei da Amazônia - Shopping Castanheira / Pátio Belém /Porque Shopping /Boulevard /Metrópoles

Período de 15/05/2024 a 18/05/2024

Quarta-feira a sábado - 10h às 22h