Remo volta aos trabalhos nesta quarta-feira de olho na partida contra a Tombense, em Belém

Após tirar um peso enorme das costas, a delegação azulina tirou esta terça-feira (14) para o descanso. A vitória sobre o Floresta não apenas afastou o time da amarga zona de rebaixamento, como também levantou a moral do elenco com a torcida, que já andava impaciente com a sequência indigesta de três derrotas seguidas. Nesta quarta-feira (15), o elenco recomeça os treinos de olho na partida contra a Tombense, novamente no Baenão, no próximo domingo (19).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para este confronto, o técnico Gustavo Morínigo não terá maiores problemas, ao menos no quesito formação. Os jogadores considerados titulares estão à disposição. Ainda que recentemente o time tenha perdido cinco atletas, o treinador não sofreu para montar a onzena vitoriosa sobre o Floresta. Assim, embora tenham sido dispensados pelo menos dois titulares, a reposição acabou saindo melhor do que o esperado.

VEJA MAIS



O zagueiro Ícaro, que frequentava o time principal, deu lugar a Jonílson, ao lado de Ligger. Na lateral-esquerda, Nathan, também dispensado, cedeu o lugar para Helder Santos. Todos eles, aparentemente, devem ser mantidos na equipe principal. Se o esquema tático for mantido, Morínigo deve lançar o Remo com três volantes, funções ocupadas por Jaderson, Pavani e Adsson. No ataque, a manutenção de Marco Antônio, Pedro Vitor e Ribamar também pode ganhar continuidade.

E embora a Série C esteja ainda na quinta rodada, os analistas do clube também não descuidam das estatísticas, que antes da partida contra o Floresta apontava 38,2% de chances de rebaixamento. Hoje, esse índice caiu para 28,3%, com o time na 13ª posição e mais um jogo em casa. Assim, o Remo terá atividades nos próximos dias com esse pensamento: manter o embalo e vencer uma pedreira pela frente, que é nada menos que o 3º colocado na tábua classificatória, com nove pontos.