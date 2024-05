De saída do Remo, lateral se despede do Leão Azul nas redes sociais: 'Obrigado por tudo'

Uma semana após ser dispensado pela diretoria do Remo, o lateral-esquerdo Nathan, se despediu do clube azulino em suas redes sociais. Na postagem, o jogador agradeceu pela oportunidade em vestir a camisa do Leão e afirmou que o momento vivido em Belém foi de de aprendizagem.

Aos 26 anos e com rodagem por clubes do Nordeste e Sudeste, Nathan foi bastante criticado pela torcida do Remo no período em que estava atuando no Leão. Para o jogador o clube azulino já é página virada, mas aproveitou a oportunidade em para agradecer o apoio que teve enquanto vestiu a camisa azulina.

“Depois de um percurso feito de aprendizagem, de superação e de momentos que guardarei para sempre, chegou a hora de encerrar esse ciclo e abrir as portas para continuar caminhando rumo aos meus sonhos. Não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo dia após dia, que me apoiaram nos momentos difíceis e que sempre acreditaram no meu potencial”, disse.

Nathan em sua apresentação oficial no Remo (Samara Miranda / Remo)

Em outro trecho da publicação, Nathan disse que levará as coisas boas no coração vividas no Remo e agradeceu ao clube pela oportunidade.

“Tenho fé que meu esforço nunca será em vão e que a vida continuará me recompensando por toda minha dedicação e o mais importante, levarei comigo no coração. Obrigado por tudo, Clube do Remo”, falou.

Nathan está de saída do Leão, mas pode acertar com um rival azulino nesta Série C. O jogador negocia seu retorno ao Athletic-MG, líder da competição e clube que iniciou a carreira e defendeu por seis temporadas. Com a camisa do Remo o lateral fez 13 partidas e marcou um gol.