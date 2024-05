Morínigo assume desempenho ruim do Remo, mas valoriza vitória: ‘o mais importante’

"Não vou falar que fizemos um bom jogo". Foi assim que o técnico Gustavo Morínigo, do Remo, começou a entrevista coletiva após a vitória azulina por 1 a 0 sobre o Floresta-CE, no Baenão, pela Série C. Em conversa com jornalistas na noite deste domingo (12), o treinador do Leão deixou claro que não gostou do desempenho da equipe diante dos cearenses, mas valorizou o resultado e a subida de posições na tabela.

"Eu sei que impaciência da torcida, que está relacionada a condição em que estávamos, acelera certos processos. No final das contas, precisávamos ganhar hoje. Eu, como treinador, quero jogar bem e ganhar, mas hoje só conseguimos a segunda parte, que é a mais importante. Agora é continuar a sequência de treinos e trabalho na semana. Além disso, temos que caprichar em certos momentos do jogo", explicou.

A última semana de trabalho do Remo foi bastante turbulenta. Após a derrota para o Botafogo-B, fora de casa, a diretoria azulina dispensou cinco jogadores. Além disso, torcedores foram até a frente do estádio Baenão e protestaram contra a situação do time, ameaçando atletas.

Quem condenou o protesto foi Gustavo Morínigo. Na coletiva, ele disse que a pressão das arquibancadas é normal, mas disse que qualquer tipo de ameaça "não pertence ao futebol".

"A pressão da torcida é alheia à gente. Não podemos mudar isso. O futebol levanta vários sentimentos na pessoa, mas tem momentos que passam da conta. Você pode xingar e não gostar do nosso trabalho, mas ameaçar e arremessar coisas nos jogadores não pertence ao futebol. Posso garantir que aqui no clube tem jogadores íntegros que trabalham duro todo o dia para dar o melhor em campo", disse.

Com Morínigo, o Remo volta a campo pela Série C do Brasileirão no domingo (19), pela quinta rodada do torneio. Às 16h30, novamente no Baenão, o Leão encara a Tombense-MG, em partida que terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.