Com gol no final, Remo vence o Floresta-CE e sobe seis posições na Série C

Foi no sufoco, mas o Remo venceu a primeira na Série C do Brasileirão. Neste domingo (12), no Baenão, a equipe azulina bateu o Floresta-CE por 1 a 0, com gol marcado por Ytalo nos minutos finais do segundo tempo. Com os pontos conquistados, o Leão subiu seis posições na tabela.

Com, agora, três pontos ganhos, o Leão saiu da zona de rebaixamento e está na 13ª colocação. A distância pro Z4, no entanto, ainda é pequena: apenas dois pontos. Por outro lado, o Floresta-CE se afundou ainda mais na classificação e está em último lugar.

O próximo compromisso do Remo na Série C do Brasileirão será no próximo domingo (19), às 16h30, diante da Tombense-MG, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Primeiro tempo

Remo sofreu no primeiro tempo contra o Floresta (Thiago Gomes/O Liberal)

A pressão em cima do elenco subiu após o primeiro tempo no Baenão. Menos criativa que a adversária, a equipe do Remo desceu aos vestiários vaiada pela torcida. Durante o jogo, o Leão até fez pressão no início do jogo, mas terminou a etapa inicial sendo dominada pelo Floresta-CE, apesar do empate sem gols.

Até nos momentos em que estava comandando as ações, o Remo tinha pouco volume de jogo. O domínio azulino era mais territorial, rodando a bola por vários setores do campo, mas sem levar perigo real à meta adversária. As chances criadas pelo Time de Periçá eram em jogadas de profundidade, ou lançamento para um ponto futuro dentro da área. Os lances, no entanto, careciam de finalização.

A condição se manteve até a metade da primeira etapa, até que um lance mudou o rumo do jogo. Aos 22 minutos, Bruno Ré entrou na área azulina e chutou. Marcelo Rangel fez boa defesa e, no rebote, Lohan finalizou com muito perigo. A bola se encaminhava para o gol, mas ela desviou em Jonilson e foi pra fora.

A partir de então, o Leão se entregou no jogo. O Floresta-CE passou a dominar as ações e, por pouco, não abriu o placar. Em lances de bola parada, gerados por Marcelo, ex-Remo, o time cearense criou boas chances de marcar, que foram defendidas pelo goleiro azulino.

Nos últimos minutos antes do intervalo, o time de Gustavo Morínigo até teve uma boa chance, quando Ricardo Lima cabeceou contra o próprio patrimônio e quase marcou contra. No entanto, o marcador permaneceu zerado.

Segundo tempo

Ytalo fez o gol da vitória do Remo contra o Floresta-CE (Thiago Gomes/ O Liberal)

No segundo tempo a vitória veio para o Remo, mas na marra. Durante quase toda a etapa final, a equipe azulina repetiu o desempenho apresentado antes do intervalo e pouco agrediu o Floresta-CE. No entanto, na reta final de jogo, a estrela do técnico Gustavo Morínigo brilhou e Ytalo, jogador que saiu do banco, marcou o gol da vitória do Time de Periçá.

Logo após o intervalo, a primeira chance de perigo foi do Floresta-CE. Aos 14 minutos, Marcelo recebeu na área e, sozinho, de cada para o goleiro Marcelo Rangel, mandou na arquibancada. O lance traduziu o melhor momento do time cearense, que rondava bastante a área remista, mas sem finalizar.

Nesse momento, Gustavo Morínigo decidiu mexer no time. Em uma substituição tripla, Ytalo, Kelvin e Ronald entraram na equipe no lugar de Pavani, Marco Antônio e Pedro Vitor. A partir de então, o Leão começou a ter mais volume de jogo, mas gerava lances improdutivos. A principal jogada azulina era a bola alçada na área, sem precisão.

O jogo se encaminhava para o final, quando o Leão achou o gol da vitória. Pela primeira vez em todo o segundo tempo, a equipe azulina preferiu triangular a jogada ao invés de cruzar na área. Nesse momento, Ronald avançou até a linha de fundo e tocou rasteiro, para trás, e Ytalo finalizou para o gol vazio. O tento, marcado aos 43 minutos, foi o suficiente para o Remo conseguir a primeira vitória na competição.

Ficha técnica:

Remo 1 x 0 Floresta

4ª rodada da Série C do Brasileirão.

Data: 12 de maio (domingo)

Hora: 19h30

Local: Estádio Baenão.

Arbitragem: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Maura Cunha Costa (PI)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Gol: Ytalo 43'/2T (REM)

Cartões amarelos: Adsson e Pavani (REM)

Cartões vermelhos: Não houve

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Jonilson e Hélder Santos; Jaderson (Paulinho Curuá), Pavani (Ronald) e Adsson; Marco Antônio (Ytalo), Pedro Vitor (Kelvin) e Ribamar.

Técnico: Gustavo Morínigo.

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Bruno Ré; Lucas Alisson, Marcelo (Andrew) e Lucas Santos; Felipe Marques (Jean Silva), Romarinho e Lohan (Jô Almeida).

Técnico: Marcelo Cabo.