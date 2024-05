Executivo do Remo, Sérgio Papellin passa por cirurgia de emergência em Belém

O Diretor executivo do Remo, Sérgio Papellin, precisou passar por uma cirurgia de emergência para colocar um stent. O procedimento foi realizado na última sexta-feira (10), em um hospital de Belém. De acordo com informações repassadas pelo Presidente do CONDEL, Fábio Bentes, o dirigente deve ficar afastado das atividades nos próximos dias.

"[Ele está] se recuperando. Saiu a pouco do hospital... Mas, vai ficar pelo menos cinco dias fora das atividades", informou Bentes.

VEJA MAIS

Por conta disso, os compromissos do dirigente precisaram ser adiados. Entre eles, uma reunião com membros do CONDEL para discutir sobre a atual situação do Leão Azul que ocorreria na próxima segunda-feira (13). Conforme as informações repassadas, o encontro foi remarcado para outra semana, no dia 20 de maio.

Em nota, o Remo confirmou a cirurgia e que Papellin vai ficar afastado das atividades oficiais na próxima semana por recomendações médicas.

"O departamento médico do Clube do Remo informa que o executivo de futebol Sérgio Papellin passou um procedimento cardiológico na última sexta-feira (10).Por recomendações médicas, o executivo ficará de repouso e retornará às atividades na próxima semana", disse o comunicado.

Detalhes

Em contato com a equipe do Núcleo de Esportes de OLiberal, o chefe do Departamento médico do Remo, Jean Kley, informou que a necessidade de colocar o stent foi verificada após exames cardiológicos de rotina. O procedimento é a primeira opção de tratamento para restaurarem o fluxo sanguíneo na artéria coronária e darem um ritmo quase normal

"Em um exame de rotina, o cardiologista dele detectou uma alteração e foi preciso fazer a colocação de um stand. Ele está bem, está em repouso e vai precisar se ausentar das atividades do clube até final da semana", detalhou o médico.

Sérgio Papellin está na segunda passagem como dirigente do Remo, a primeira foi em 2008. Atualmente, ele e toda a direção do clube azulino estão pressionados para conquistarem resultados na Série C do Brasileirão. Até agora, o Leão Azul ainda não se encontrou na competição.