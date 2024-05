Remo tem um desfalque e dois pendurados para o jogo contra a Tombense; veja

Neste domingo (19), o Remo parte para mais um desafio na Série C, em busca da segunda vitória. Desta vez, o confronto será contra a Tombense, terceira colocada na tábua classificatória. Embora a partida seja em Belém, o técnico Gustavo Morínigo precisa de atenção na montagem do time, passando por cima do acúmulo de cartões que começa a preocupar. Contando com ele, o Remo tem 11 peças amareladas, uma delas suspensa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo levantamento feito pela reportagem, são 10 jogadores com ao menos um cartão amarelo e um suspenso, caso do meia Pavani, que tomou o terceiro na partida contra o Floresta. Morínigo também não fica de fora e acumula dois cartões amarelos. Entre os demais, um está pendurado, caso de Bruno Bispo, enquanto oito jogadores somam um amarelo cada.

Com isso, o time titular pode sofrer alguma alteração. Sem Pavani, é provável que o treinador utilize Jaderson para a função, enquanto Henrique Vigia entra na condição de segundo volante. Outra opção é utilizar Paulinho Curuá, trazendo Renato Alves para a posição de primeiro volante, ou mesmo entrar com o recém-contratado João Afonso. Seja quem for, o Remo terá que redobrar a atenção contra um adversário que tem o quinto melhor ataque da Série C.

VEJA MAIS



Depois de deixar a zona de rebaixamento da Série C, o Clube do Remo luta para conseguir manter o embalo, aproveitando a segunda partida seguida em casa. Depois da Tombense, o Remo viaja para dois compromissos fora de casa. Na sexta rodada, dia 25, os azulinos encaram o Náutico, nos Aflitos, e depois parte para o Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa, no próximo dia 1 de junho, no estádio Castelão, em São Luiz.

Confira os atletas com cartões amarelos no elenco azulino:

Pavani (3)

Bruno Bispo (2)

Morínigo (2)

Kelvin (1)

Matheus Anjos (1)

Pedro Vitor (1)

Helder Santos (1)

João Afonso (1)

Thalys (1)

Adsson (1)

Ligger (1)