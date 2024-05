Marcelo Rangel prioriza classificação do Remo para segunda fase da Série C antes de falar em acesso

O Clube do Remo deu um passo importante para superar o mau momento, após conquistar a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, em casa, no último domingo (12), contra o Floresta-CE. Agora, para o goleiro Marcelo Rangel, o objetivo do time é conquistar uma sequência de vitórias para garantir a classificação para a segunda fase da competição.

“A gente vem procurando dar o melhor, se empenhando a cada treino e procurando melhorar. Não somos os melhores do mundo. Eu vejo que a gente tem que melhorar muito dentro da competição, ter uma estabilidade, ter uma sequência e uma constância em busca dos resultados. Porque é um tiro curto, né? É apenas um turno e a gente precisa pontuar o máximo possível em busca da nossa classificação. Nosso grupo está consciente que nós temos um bom grupo e o que vai fazer a diferença são os resultados, as vitórias e a constância dentro da competição”, disse.

“A gente precisava dar uma resposta, assim como foi no último jogo, dentro de casa, a gente lutou, a gente conseguiu o resultado, que no futebol a gente é julgado muito pelo resultado, pelos três pontos, ainda mais em um campeonato como esse. E aqui dentro se fala, primeiramente, em classificação. Ninguém fala em parte debaixo da tabela, ninguém nem pensa em zona de rebaixamento. O que se fala aqui e o que deve se falar aqui dentro do clube é, primeiramente, a classificação”, completou.

Segundo o goleiro, ele estava confiante na vitória do time contra o Floresta-CE, mas durante a partida viu que o time precisava melhorar em alguns aspectos, algo que foi conversado durante a semana.

“É muito bom vencer, o time precisava voltar a pontuar, mas que tem muita coisa pela frente, tem muita coisa a ser corrigido. Não foi uma grande atuação do Remo, mas foi uma atuação com muita vontade, mas, tecnicamente, não foi ainda das melhores”, afirmou.

Para Rangel, com o primeiro resultado positivo, o time pode reconquistar um apoio maior da torcida azulina para o próximo jogo, contra o Tombense, que também sera na casa do Leão, no Estádio do Baenão.

“Eu acredito muito nisso, acredito muito que o nosso torcedor vai comparecer em massa domingo e vai nos ajudar. A gente tem que trazer isso como motivação, entender o que a gente vinha passando de ruim, para não deixar acontecer, para que a gente possa continuar na evolução, para que a gente possa vencer novamente, para que o torcedor venha em maior número ainda domingo, e possa nos ajudar em relação a isso. E vamos lá, vamos lá juntos, se a gente é mais forte”, disse.

O Remo enfrenta o Tombense no Estádio do Baenão, em Belém, no próximo domingo (19), a partir das 16h30. A partida téra cobertura completa com Lance a Lance no portal OLiberal.com, e transmissão ao vivo na Rádio Liberal+.