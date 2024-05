Atacante do Remo diz que vitória na Série C foi um 'alívio' e primeiro passo para reação

O Remo venceu o Floresta-CE na quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e respirou na tabela da competição. Agora, o Leão Azul vai encarar o Tombense, no próximo domingo (19), no Baenão. O triunfo azulino, que saiu na reta final do jogo, foi um alívio para o time, segundo o atacante Kelvin. Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a importância do resultado para o clube virar a chave no Brasileirão e brigar pelo tão sonhado acesso.

"Foi uma vitória de alívio. Mas, sabemos que o trabalho só está começando, que temos muita coisa para melhorar ainda, não fizemos um bom jogo, apesar da vitória. Acho que foi um primeiro passo [para a reação]. Agora temos um jogo importante contra a Tombense dentro de casa, novamente com o apoio do nosso torcedor e temos que aproveitar isso", declarou o atacante.

Kelvin também comentou sobre o seu atual momento dentro de campo. O jogador tem entrado e apresentado um bom desempenho. Foi dos pés do atacante que saiu passe e terminou com o gol da vitória do clube azulino.

Na entrevista, o atleta afirmou que foi difícil a adaptação no clube por conta do clima, mas, agora está entrosado e pronto para atuar da melhor forma.

"Estamos aqui para fazer o nosso trabalho da melhor forma. Fico feliz com as oportunidades que ele [Gustavo Morínigo] vem me dando, procuro sempre corresponder. É claro que tem jogos que as coisas não dão certo, como alguns passados que a gente não teve a vitória, mas, procuro sempre dar o meu melhor dentro de campo. Eu estou feliz, quero continuar fazendo meu trabalho aqui no clube para ajudar os meus companheiros", apontou Kelvin.

Após a vitória, o Remo saiu da zona de rebaixamento e saltou para a 13º colocação na tabela. Um segundo triunfo, além de espantar a má fase, também deixaria o Leão Azul mais confortável para disputar uma vaga no G4.

Diante do Tombense, o atacante destacou que espera o apoio do torcedor novamente. Segundo ele, o elenco entende que as cobranças da torcida fazem parte do futebol e frisou que os ataques e "criticas destruídas" vem de um grupo pequeno e não representam a maioria.

"Entendemos o lado do torcedor. Eles também querem a vitória. A gente sabe que não é fácil para eles verem a equipe tentando e às vezes as coisas não dão certo. Sabemos também que é a minoria que vem aqui para criticar, para fazer aquela crítica destrutiva, e que a torcida é muito grande e que tem muita gente que está com a gente. Então, acho que a gente tem que se apoiar nisso, temos que fazer o nosso trabalho dentro de campo e no final as coisas vão dar certo como deu agora [último jogo]", concluiu o Kelvin.