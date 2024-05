Pelo Brasileirão Feminino A2, Remo vence fora de casa e se aproxima da zona de classificação

O Clube do Remo conseguiu um resultado expressivo fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino A2, neste domingo (19/05). Jogando no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), as azulinas venceram a equipe do VF4-PB pelo placar de 2 a 1, garantindo mais três pontos na corrida pela classificação. O placar deixou o time com sete pontos, no quinto lugar, atrás de Fortaleza (9), Sport (12), JC (12) e 3B Sport (16). Os quatro primeiros garantem vaga na próxima fase da competição.

A partida começou movimentada e coube ao Remo insistir nas arrancadas em direção à defesa das donas da casa. Não tardou muito para que o time azulino conseguisse furar o bloqueio e deixar a primeira marca na equipe. Logo aos dois minutos, o Remo saiu na frente após gol marcado por Anne. Com a vantagem favorável, o time continuou para cima, mas acabou cometendo um deslize em contra-ataque, dando ao adversário a chance do empate, que veio com Rayza, também no primeiro tempo.

Os dois times então passaram boa parte da etapa inicial se estudando. O placar só teve nova mudança já na etapa complementar, mais precisamente aos 43 minutos. Coube a Mery ser oportunista e furar o bloqueio defensivo, colocando novamente o time na vantagem do placar. Depois disso, a partida ficou mais cadenciada, até o apito final, que garantiu a vitória remista fora de casa, para a tristeza do VF4, que acabou descendo para a sétima posição, com seis pontos.

Na próxima partida, o Remo recebe o Recanto, no próximo dia 25, no Baenão. Já o VF4 vai até Recife (PE), no mesmo dia, enfrentar o Sport.