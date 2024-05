Remo perde fora de casa no Brasileiro feminino A2 e se distancia da zona de classificação

Pelo futebol feminino, o Clube do Remo tropeçou em campo e perdeu para o UDA, na tarde desta segunda-feira (13), pelo placar de 2 a 1. O jogo valeu pela quinta rodada da primeira fase e o resultado empurrou o time para a sétima posição no grupo B, com quatro pontos em cinco jogos. O próximo desafio das azulinas será contra a VF4-PB, no domingo (19), em Belém.

A partida foi disputada no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, Alagoas. Em casa, as meninas da UDA foram ao ataque, impondo um ritmo de jogo acentuado, que acabou baixando a guarda das remistas. O primeiro gol da partida foi marcado pela atacante Giselle, aos 28 do primeiro tempo. Ainda na etapa, o Remo conseguiu o empate através de Daniele.

Na etapa complementar, com a partida mais equilibrada, a falta de ofensividade acabou cobrando um preço alto das meninas do Remo, que foram surpreendidas ainda aos sete minutos, em gol de Patrícia. E embora tenha buscado o empate até o fim, o resultado acabou sendo indigesto ao time paraense, que perdeu uma posição na tábua classificatória e parou no sétimo lugar, com quatro pontos. Já a UDA chegou aos sete, ainda fora da zona de classificação.

Na próxima rodada, o Remo retorna a Belém e recebe o VF4, que vem logo acima do clube, na sexta posição, com quatro pontos em cinco jogos.