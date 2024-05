Morínigo lamenta chances perdidas pelo Remo contra o Tombense e diz: 'Muita vergonha'

O Remo tropeçou pela segunda vez jogando em Belém nesta Série C. Depois da derrota para o Volta Redonda-RJ, o Leão empatou sem gols contra o Tombense, neste domingo (19/05) e deixou escapar mais dois pontos. O técnico paraguaio Gustavo Morínigo, disse estar com vergonha dos resultados, principalmente os dentro de casa, ao lado do torcedor, que cobrou bastante do elenco e comissão, após o término da partida. Morínigo cobrou do grupo mais responsabilidade, para que os resultados ruins deixem de ocorrer no Baenão.

“Nós entramos com a missão de ganhar esse jogo com apoio do clima e da torcida. Tivemos oportunidades, principalmente no primeiro tempo, foram mais ou menos quatro chances, mais o pênalti e não fizemos. É um momento de decepção esse resultado, não conseguimos marcar no primeiro tempo e no segundo não tivemos a mesma sequência. [O goleiro] Marcelo Rangel teve mais uma vez uma boa atuação, defendendo o penal e tendo que intervir em outras situações. Produzimos oportunidades. Temos a parte a humana e também a profissional. Na parte humana sempre estamos juntos, mas na parte profissional temos que ser mais responsáveis. O time está para ganhar e também perder e hoje perdemos dois pontos”, disse.

VEJA MAIS

Morínigo foi questionado sobre qual o sentimento neste momento ruim que o time atravessa na Série C. O comandante azulino afirmou que sente vergonha de sair do Baenão com um tropeço na Série C, diante do torcedor. O técnico remista foi além, e disse que, na sua carreira como profissional de futebol, jamais tinha encontrado uma torcida tão passional como a do Leão Azul.

“Todos saíram na bronca [após o jogo], mas é muita vergonha nossa. Nós nos preparamos para ganhar, somos o primeiro interessado em vencer as partidas e demostrar que temos um elenco que vai brigar até o final pelo objetivo. É difícil, pois o torcedor do Remo, em minha vida no futebol, tanto como jogador e técnico, é o mais passional possível. O torcedor do Remo é muito coração, como se fala, e vai ficar chateado [com a atual situação]. A única coisa que prometemos é se doar todos os dias e é o que estamos fazendo aqui. Estamos decepcionando, pois estamos perdendo jogos e não entregamos o que tinha que ser entregue e estamos devendo bastante”, falou.

VEJA MAIS

O paraguaio comentou sobre a falta de efetividade da equipe e com movimentação que vem proporcionando dento do elenco, fazendo com que todos tenham a possibilidade de jogar. Para Morínigo, falta mais capricho por parte dos jogadores, para que o resultado seja construído e consolidado.

“É difícil, pois estamos falando de falta de efetividade há vários jogos atrás. Temos muitas coisas erradas, muitas chances claras desperdiçadas. Hoje foram várias, três chutes perto da área, quatro cruzamentos, um penal e estamos errando muito e podemos caprichar. Minha cabeça está em uma situação de pensar, achei que não foi um trabalho ruim de Kelvin e Pedro Vitor, tivemos muita presença de área de Adsson e Jaderson, mas falta definição. Praticamente todos aos atletas jogaram e é ganhar confiança e darmos sequência, pois hoje foi a primeira vez em quem mantemos o mesmo esquema, praticamente com os mesmos jogadores. É insistir, é tentar, não temos outra opção e é seguir tentando”, comentou.