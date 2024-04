Remo frustra a torcida e perde em casa para o Volta Redonda na estreia da Série C

O Clube do Remo frustrou o torcedor que foi ao Baenão na tarde deste sábado (20), na primeira partida da equipe na Série C. Diante do Volta Redonda, os azulinos saíram atrás no placar, após um golaço de MV, mas conseguiram o empate com Jaderson e entregaram o ouro com um gol contra de Pavani, que decretou a derrota azulina na primeira rodada da competição. O Remo volta a campo no próximo sábado (27), contra o Athletic Club, na Arena Sicredi, em São João Del Rei, em Minas Gerais. A derrota deixou o time na 18ª posição após o término dos jogos que abriram a Série C.

Os primeiros minutos de Remo e Volta Redonda não foram muito animadores para os donos da casa. O time visitante mostrou uma postura mais agressiva, investindo logo de cara nos ataques à grande área. Aos quatro minutos em cobrança de falta de MV, mas a bola bateu na barreira e foi para fora. Aos 16, o Remo fez sua primeira chegada incisiva na área do Voltaço, após finalização de Sillas. O atacante recebeu passe nas costas do zagueiro, entrou na grande área e finalizou rasteiro, ganhando o escanteio.

Embora o time estivesse bem entrosado, um único ataque preciso do adversário deixou um vazio ensurdecedor no torcedor azulino, após o golaço de MV, em um chute colocado no ângulo de Marcelo Rangel, aos 18.

Com a desvantagem incomodando a comunidade azulina, o time passou a agredir mais, buscando o ataque em jogadas aéreas rumo à grande área. Em um desses lances, aos 38, Thalys avançou pela direita e cruzou na área, onde Sillas esperava, mas a tentativa de enfeitar a finalização com um voleio acabou errada e o Remo perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Na sequência da jogada, um torcedor arremessou uma garrafa plástica no gramado, que atingiu a perna do goleiro adversário.

Pouco tempo depois, Ligger penetrou na grande área e concluiu com um cabeceio perigoso a cobrança de escanteio pela esquerda. Apesar dos esforços, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Volta Redonda.

2º Tempo

No retorno do intervalo, o Clube do Remo veio com três mudanças, contra nenhuma do Voltaço, que manteve a mesma pegada ofensiva. Aos 4 minutos, MV quase repete o golaço, desta vez com um chute no ângulo direito de Rangel, que espalmou para a linha de fundo. A reação azulina agitou a torcida, em jogada construída por Matheus Anjos. Aos quatro, o armador avançou pelo meio, achou Sillas na entrada da grande área, que cruzou rasteiro para o arremate de Ribamar.

Pouco tempo depois a mesma jogada se repetiu com Matheus Anjos. O armador ligou na direita e a redonda foi lançada na pequena área, mas Ribamar chegou atrasado e a bola seguiu pela lateral. A postura mais ofensiva criou ainda outra boa chance com Thalys, que emendou um chutaço na grande área. No lance seguinte, o Remo conseguiu um lance perigoso de bola parada. Matheus Anjos cobrou e a bola passou por cima da trave. A insistência azulina acabou rendendo o esperado. Aos 30, Thalys entra na área e faz o chute. No rebote, Jaderson apareceu pela direita e finalizou num chute rasteiro, empatando a partida no Baenão.

Nesse momento o Remo já era superior em campo, marcando presença constante no campo ofensivo. Jaderson quase marca um golaço em chute de fora da área, enquanto a torcida empurrava o time, numa cantoria empolgante, que acuou o Volta Redonda na defesa. No entanto, a perspectiva ofensiva acabou tomando um balde de água fria, tal como a chuva que assolava a capital paraense. Aos 42, em cobrança de escanteio, Pavani tentou cortar, mas acabou desonrando a própria meta, marcando um gol contra que decretou a vitória do Volta em pleno Baenão, para a frustração da torcida, que imediatamente começou a deixar o estádio, debaixo de chuva, com a cabeça quente.

Ficha Técnica

Local: Baenão

Hora: 17h

Árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)

Assistentes: Tiego Henrique dos Santos Braga (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Gols: MV (18' 1ºT) Jaderson (31' 2ºT) Pavani (Contra) (42' 2ºT)

Cartões Amarelos: Bruno Barra, Sanchez, Zé Vitor, Karl, Jean Drosny (Volta Redonda) Pavani (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Sheldon, Ligger (Bruno Bispo), Nathan; João Afonso (Matheus Anjos), Jaderson, Pavani; Guilherme Cachoeira (Ribamar), Felipinho (Ronald) e Sillas (Kelvin).

Técnico: Gustavo Morínigo

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé Vitor, Sanchez; Bruno Barra (Karl), Robinho, Ryan Guilherme (Danrley), Berguinho (Vini Moura); MV e Ítalo Carvalho.

Técnico: Rogério Corrêa