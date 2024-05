Remo recebe a Tombense pela 5ª rodada da Série C querendo subir na tabela

Clube do Remo e Tombense se enfrentam neste domingo (19), em partida válida pela quinta rodada da Série C. O Leão, atualmente na 13ª posição, pode ultrapassar até quatro times se vencer: Confiança, Náutico, Londrina e Aparecidense. O Remo joga em casa pela segunda vez consecutiva, o que pode ser uma vantagem para a equipe azulina.

Empolgados com a vitória sobre o Floresta, os azulinos querem manter o embalo e aproveitar o fator casa, embora a torcida não esteja totalmente satisfeita com o desempenho geral do time. Na prática, a vitória serviu para minimizar a pressão sobre jogadores e comissão técnica.

Para este duelo, o técnico Gustavo Morínigo terá que fazer alguns ajustes na equipe devido à suspensão do volante Pavani por cartões amarelos. Sem ele, o treinador busca alternativas para o setor, podendo aproveitar a ausência para formar uma equipe mais ofensiva. Uma das opções é Matheus Anjos, que está em processo final de recuperação e pode ser liberado para o jogo. Outra opção é adiantar Jaderson, que vem fazendo bons jogos, e trazer Henrique Vigia para a função de segundo volante.

Com três vitórias em quatro jogos, o Tombense-MG começou bem na Série C do Campeonato Brasileiro e busca se firmar no G-8 neste final de semana. Atualmente na terceira posição, com nove pontos, o time de Tombos enfrenta o Remo-PA no Baenão, em Belém, no domingo (19), às 16h30.

Após vencer o Sampaio Corrêa-MA por 1 a 0 em Minas Gerais, o Carcará teve uma semana de preparação e agora busca a terceira vitória consecutiva, visando até mesmo a liderança. À frente do Tombense estão o Athletic-MG, com 12 pontos, e o Botafogo-PB, com 10 pontos, mas que não jogará na rodada devido ao adiamento do confronto com o São José-RS.

Sete jogadores do time têm um cartão amarelo, enquanto o volante Moisés Ribeiro e o atacante Felipinho estão pendurados e podem se tornar desfalques se receberem outra penalidade. Os destaques do Carcará no ataque são Igor Bahia, Rafinha e Felipinho, que participaram de todos os 15 jogos do clube na temporada. O goleiro Felipe Garcia também se destaca pela regularidade.

Ficha Técnica

Data: 19/05/2024

Hora: 16h30

Local: Baenão

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Jonilson, Ligger, Hélder; Henrique Vigia (João Afonso), Paulinho Curuá e Jáderson; Marco Antônio, Kelvin e Ribamar.

Técnico: Gustavo Morínigo

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Emerson; Rickson, Pierre e Moisés Ribeiro; Rafinha, Igor Bahia e Felipinho.

Técnico: Rui Cabral