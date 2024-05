Adversário do Remo, Floresta possui no elenco 5 jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

O Remo terá pela frente o Floresta-CE no próximo domingo (12), às 19h, no Baenão, em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O “jogo dos desesperados” coloca frente a frente os dois últimos colocados da Terceirona. O adversário do Leão Azul possui no elenco cinco jogadores que já atuaram por Remo e Paysandu, além de um paraense que nunca atuou no Pará e outro que jogou a Segundinha do Parazão

A partida é considerada de “seis pontos”, já que os dois clubes não sabem o que é vencer na Série C e ainda não conquistaram nenhum ponto. O Floresta vem a Belém tentando se recuperar da goleada sofrida por 4 a 1 para a Ferroviária-SP, dentro de casa e com atletas que conhecem bem o ambiente, já que tiveram passagens por Belém, vestindo os mantos do Leão e do Papão

Veja a lista

Zagueiro Alisson, de 30 anos, vestiu a camisa do Paysandu na temporada de 2021. O jogador esteve em campo defendendo a equipe alviceleste em 14 partidas e conquistou o título do Campeonato Paraense.

Zagueiro Alisson em treinamento na Curuzu pelo Paysandu (John Wesley / Paysandu)

Velho conhecido da torcida do Remo, o meia Marcelo, de 35 anos, jogou pelo Leão no ano passado e não deixou saudades ao torcedor azulino. Foram seis partidas com a camisa do Remo e muitas críticas.

Meia Marcelo na sua apresentação no Remo (Samara Miranda/Remo)

Atacante Jean Silva, de 35 anos, esteve no Leão Azul em 2023. O jogador realizou 31 partidas com a camisa do Remo e marcou quatro gols. Jean Silva estava em uma lista do então técnico Ricardo Catalá, para a permanência em 2024, porém o atleta não teve um retorno positivo da diretoria.

Atacante Jean Silva trainando pelo Remo no Baenão (Samara Miranda / Remo)

Campeão com o Remo em 2019, o atacante Emerson Carioca, de 28 anos, é um dos atletas que fazem parte do elenco do Floresta. O jogador realizou 24 jogos pelo Remo na temporada 2019 e marcou quatro vezes. Após saída do Leão Azul, Emerson Carioca rodou por vários clubes, a maioria do Rio de Janeiro (RS) e atuou também em Portugal, pelo FC Alverca.

Emerson Carioca em 2019 pelo Leão Azul (Reprodução / OLiberal.com)

Outro que foi campeão com a camisa do Remo e que atualmente defende o Floresta é o atacante Felipe Marques. Com 34 anos, o jogador estava disputando o Paulistão pela Portuguesa-SP e foi sondado pela diretoria do Remo para esta temporada, mas a negociação não avançou. Felipe Marques conquistou o título do Parazão pelo Remo em 2018. Com a camis azulina foram 14 partidas e três gols marcados.

Felipe Marques atuando pelo Remo no clásico contra o Paysandu (Fábio Will / Remo)

Além dos cinco atletas que passaram pelo Remo e Paysandu, outros dois jogadores que fazem parte do elenco do Floresta, já atuaram no Pará, incluindo o lateral-esquerdo Pará, de 36 anos, é natural da cidade de Rio Maria (PA). O atleta não jogou por nenhuma equipe paraense no currículo, mas teve passagens por clubes tradicionais do país, como Avaí-SC, Bragantino-SP, Vasco da Gama-RJ, Paraná-PR, além de Joinville-SC, Juventude-RS e Sampaio Corrêa-MA.

Outro que já jogou no Pará e defende o Floresta é o Meia Lucas Alisson, de 24 anos, jogou no futebol paraense defendendo as equipes do Parauapebas, em 2022, e também do Atlético Paraense, ambos pela Segundinha.

Fora das quatro linhas o Floresta ainda conta com o técnico Marcelo Cabo, que assumiu o clube nesta semana. Cabo passou pelo Remo no ano passado e irá reencontrar seu antigo clube, após uma saída conturbada do Leão Azul.

Técnico Marcelo Cabo, no ano passado, comandando o Leão (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Remo x Floresta jogam às 19h, no Baenão, no próximo domingo (12). A partida terá transmissão pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.